Fabuloso, el apoyo del IMSS, expresa el primer médico vacunado

León, Gto.- Arturo Reyes, cirujano general del Hospital General de Zona No, 21, en León fue el primer médico en recibir la vacuna anticovid-19 en el IMSS de Guanajuato. “Estoy totalmente feliz. Siempre he creído en esta institución, nos enfrentamos día con día a querer salvar a todas las personas, ahora la vacuna es un arma nueva, además de los equipos que nos brinda el Instituto, ha sido fabuloso el apoyo recibido”.

En un comunicado, la representación del Seguro Social en la entidad manifestó que “hoy es un día importante para el IMSS en Guanajuato porque inicia la vacunación que permite al personal institucional refrendar el compromiso con la población derechohabiente para continuar enfrentando de forma comprometida y profesional la emergencia sanitaria”.

⬇️Da clic aquí⬇️

Local En León SSG toma muestras para 300 personas diariamente

Las dosis de vacuna serán aplicadas en los Hospitales generales de Zona 2 de Irapuato, No. 3 de Salamanca, No. 4 de Celaya y No. 21 de León; también en el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 54 de Silao, Hospital General Regional (HGR) No. 58 de León, así como en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 1 de este municipio.