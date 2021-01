Extrañan la fiesta y la feria

León, Gto.- Esta fecha es distinta, es 2021, una nueva década, pero por sobre todo es el 445 aniversario de la fundación de León, es un día distinto, nublado, en el Arco de la Calzada, este año nadie festeja, no hay contingentes de la Policía y Tránsito Municipal, ni el cuerpo de bomberos, ni los colegios enfilándose rumbo a la Plaza Principal, los leoneses están en casa resguardándose de la epidemia de patógeno llamado Covid-19, una nueva pandemia.

Fernanda Rosales regreso de Querétaro tras diez años “se nota diferente la ciudad porque no hay un festejo como tal, cuatrocientos años no es cualquier cosa, pero la situación lo amerita, yo creo que ahorita ante la pandemia hay muchos focos de infección y pues aunque sí se siente feo no festejarlo pues ahorita de momento es lo mejor, para estas fechas ya estaba lleno de turistas de gente visitando la ciudad y el centro y más que nada el Arco de la Calzada y ahora ya no se ve tanta gente”.

Emanuel Cisneros paseaba con su amigo en bicicleta por el Arco de la Calzada, él se dedica al comercio de juguetes y cada año espera el evento esperado por lo leoneses “la verdad si me siento mal porque sí esperaba la feria, el año pasado se avisó que sí se iba a hacer y todo y pues yo al igual que muchos yo me dedico al comercio y las ferias nos apoyan mucho sobre todo la de aquí de León, desde el año pasado no he movido nada de mercancía, espera este año vender algo, me siento mal porque es un atractivo bastante peculiar de aquí de León sí es como algo que te marca y dices ah ya viene la feria, es algo que esperas con emoción, todo lo que vives en la Feria, las emociones, los desfiles, el patinaje, decepcionada de que se haya quitado esto”.

Luis Alberto Salas comentó “sí hay muchos detalles porque muchos si esperaban la feria, más que nada porque teníamos contemplado también salir y la feria en familia y a la vez está bien porque así evitamos varios contagios, si nos afectó en cuestiones económicas a los que se dedican al comercio”.

Alondra Rodríguez Picasso comentó que “se siente el ambiente completamente diferente, era algo que llamaba la atención incluso venía personas de otros lados porque era reconocida y pues bajó mucho todo eso, se siente un gran cambio, se baja la emoción, a mí me emocionaba mucho pues todo eso, es como que no tienes algo más que hacer y feo”.

Cristian Daniel Soria “se siente feo porque realmente hay mucha gente que nada más espera la feria para ayudarse económicamente y pues también hay otra gente que nada más espera la feria para salir y disfrutar un rato entre amigos, entre familia y hasta con la novia salir a pasear, quieras o no si siente feo que no haya feria porque si es una de las cosas más bonitas que tiene León en su historia.