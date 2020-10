Extorsionadores ya serán detenidos sin derecho a fianza

La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada una reforma al Código Penal federal mediante la cual la extorsión ahora sí tendrá prisión oficiosa para los detenidos por este delito porque se logró incluirla dentro de los delitos de delincuencia organizada, informó el diputado federal Jorge Espadas Galván.

La diputada federal también por Guanajuato Saraí Núñez abundó que en la ley actual la pena está que se aplicarán de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días multa. Esto aumentará una tercera parte un ejemplo se suma 2+8=10 esto entre dos es a 5 y le sumas una tercera parte es decir 1 año y medio más da como pena privativa 6.5 años de oficio mes decir no saldrá bajo fianza.

Las penas se aumentarán hasta en una tercera parte si el sujeto activo tiene una relación laboral o de parentesco hasta el cuarto grado con la víctima, o si ésta es menor de 18 años o mayor de 60 años de edad, o tiene alguna discapacidad.

Con independencia de las penas que correspondan por la comisión de otros delitos, las penas se aumentarán hasta en una mitad si el constreñimiento se obtiene mediante violencia física, psicológica o moral.

Y se grava más por sujeto activo tiene una relación laboral o de parentesco hasta el cuarto grado con la víctima, o si ésta es menor de dieciocho o mayor de sesenta años de edad, o tiene alguna discapacidad.

El espíritu es agravar la penas para que no sea una puerta giratoria y el delito de extorsión no salgan bajo fianza porque la ley marca menos de 5 años salen bajo fianza de 5 años en adelante no tiene derecho a fianza.

Saraí Núñez.

Jorge Espadas comentó que Saraí Núñez y él presentaron la iniciativa que dio como resultado estas modificaciones.

No se denuncia; se ignoran las cifras

Sin embargo, el diputado federal destacó que se desconocen las cifras de la extorsión, “no podemos saber cuántos suceden porque no todos son reportados.

“Si a mí me extorsionan, lo primero que hacen es amenazarme a mí y a mi familia. Por eso la extorsión tiene una cifra tan alta. ((los autores) Ya no es sólo una persona, sino son varias, no es una persona, es un grupo de delincuentes que se organizan.

“La extorsión es el delito con cifra negra más alto, porque el ciudadano está asustado. Porque son redes nacionales.

“Si de Pemex sacaban el 90% del combustible robado, muchísima gente vive de eso. En León es muchísimo menor, es un delito que crece en todo el país, y tenemos que evitar que suceda.

“Necesitamos que la Fiscalía General de la República entre contundente y también la del estado”, demandó.