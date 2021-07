Extiende secretario de Salud disculpas a víctimas de acoso en Hospital Pediátrico de León

León, Gto.- El secretario de Salud del Estado de Guanajuato (SSG), Daniel Alberto Díaz Martínez, extendió disculpas a las víctimas de acoso sexual por autoridades del Hospital Pediátrico de León y expresó que no tolerará ningún tipo de abuso o violencia de género en la institución, lo anterior durante una reunión ante los medios de comunicación y personal directivo del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (ISAPEG).

“Expreso mi total rechazo y repudio a la violencia de género, hostigamiento, acoso laboral o sexual, en cualquiera de sus manifestaciones, reitero que estas actitudes son inaceptables y no serán toleradas", dijo.

El secretario de Salud de Guanajuato expresó que todas las personas que sirven en ISAPEG sin importar el establecimiento o unidad médica, tienen que mantener los valores de respeto e integridad, en las que ningún colaborador se vea afectado, pero sobre todo los pacientes y las miles de familias que requieren de un servicio de calidad.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Guanajuato, unidad modelo en salud a nivel nacional

Fue el 05 de julio del presente año cuando la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato (PDHEG), emitió una recomendación a ISAPEG, ante la denuncia de Gabriela Alejandra Barrón Rosas quien dijo haber sufrido acoso sexual por el director del Hospital de Especialidades Pediátrico de León, Raúl Rojas Hernández, por lo que el primer paso fue la disculpa pública por parte del titular de la institución.

“Hoy estoy aquí recibiendo esta disculpa pública, por supuesto porque a mí me hace sentir mejor, pero que quede claro que yo no estaba mintiendo que toda la violencia institucional y de género que viví en este hospital por parte del ex director Raúl Rojas Hernández y María Esther Barrón Durán y todo el demás personal cómplice e incluso a llegar a celebrar con mariachi su violencia”, comentó Gabriela Alejandra Barrón Rosas, víctima que denunció ante las autoridades su situación de acoso.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Desabasto de medicamentos en ISSSTE León es incompetencia del Gobierno Federal

Gabriela Barrón hizo una invitación ante los medios de comunicación a que más personas que hayan sufrido acoso laboral o sexual por parte del ex director del Hospital o por la administradora del mismo, María Esther Barrón Durán, lo haga ante el ministerio público, para que pueda terminar el trabajo de hostigamiento y violencia contra las mujeres en la unidad médica, pues señaló que al menos otras 15 personas ya han denunciado la situación que vivieron de manera individual por los diversos directivos del Hospital Pediátrico de León.

En las recomendaciones que emitió la PDHEG con el expediente número 207/20-A-I, también se solicitó que el secretario de Salud Daniel Alberto Díaz Martínez repare el daño causado a la víctima, pues Gabriela Alejandra Barrón Rosas fue despedida de manera injustificada al momento de realizar la denuncia al organismo defensor, además explicó que fue tratada como una delincuente, al momento de querer retirar sus cosas del lugar en donde se desempeñaba.

Se deberá brindar atención médica, psicosocial y cualquier otra atención especializada, también el director del Hospital estaba obligado a ofrecer una disculpa por la violación a los Derechos Humanos de la víctima, en cuanto sea dada una resolución a cada procedimiento de las recomendaciones, se deberá de notificar a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

También se tendrá que entregar un “Protocolo para Prevenir y Atender la Violencia Laboral, el Acoso y el Hostigamiento Sexual en la Administración Pública del Estado de Guanajuato” a todos los trabajadores del hospital.

Fue el 10 de diciembre del 2020 cuando Barrón Rosas emitió su queja ante la PDHEG, en el que denunció que el director y la administradora la acosaban laboralmente y que fue hostigada sexualmente por su superior jerárquico Raúl Rojas Hernández.

Al respecto de si en otros establecimiento se han dado casos de hostigamiento sexual o acoso laboral, Díaz Martínez expresó que no tiene el conocimiento de que en otras instituciones se esté dando esta situación, sin embargo señaló que estarán pendientes de que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir, ya que en ISAPEG laboran 24 mil personas y al ser bastante personal, es importante estar alertas de que se respeten los derechos de cada uno.

Hasta el momento las investigaciones por parte de las autoridades continuarán en el Hospital para poder dar re-solución legal a la situación de los involucrados, por ahora Raúl Rojas Hernández se encuentra fuera de su cargo y se tendrá que esperar a la resolución que se indiquen las autoridades pero por ahora el ex director del Hospital Pediátrico no regresará a su cargo.