Expone IMEF resultados positivos en economía

Hay resultados positivos en la economía de acuerdo a los indicadores del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), hubo un aumento positivo en el indicador manufacturados de marzo de este año que está en 52.8 unidades y los no manufacturados, referente a la parte de servicios y comercio con 52.3 unidades, informó su presidenta Rosa Isela Ramírez Revilla.

Comentó que los sectores más fuertes son servicios y comercio, que impulsarían a los demás rubros y con ello a la activación de la economía.

Recomendó ser más eficientes al revisar el modelo de negocio y tener cuidado en la parte de los insumos porque hay mayor escasez, que se ha mantenido por arriba del 7% a pesar del esfuerzo del Banco de México (BM).

La presidenta del IMEF indicó que la iniciativa privada puede tener acciones para su beneficio como presupuestos a mediano y largo plazo y utilizar sustitutos de las materias primas cuando se pueda, porque los insumos son factores que han afectado a la economía, desde antes del conflicto bélico.

Aumentan inversiones y remesas

Informó que ha mejorado la parte de las inversiones sobre todo en Guanajuato, algunas son recientes y poco a poco se podrá medir el impacto en la parte laboral y productiva, pero en comparación a nivel nacional, disminuyeron por falta de certeza jurídica.

Por otro lado, las remesas tendrán un repunte derivado de que Estados Unidos ha tenido mejoría en su economía y recuperan empleos de los paisanos, porque Guanajuato es de los principales estados que reciben remesas, lo que es muy positivo para incentivar la parte económica del estado.

Explicó que en la industria de la construcción, el IMEF pronostica que al incrementarse la demanda del acero por cuestiones de armamento y otros temas de la guerra, podría incrementarse los precios del mismo. A pesar de todo, el sector se ha reactivado porque las empresas no aumentaron de forma drástica los precios.

Cautela en la parte financiera

Recalcó que se debe ser cauteloso, reforzar medidas de control en la parte financiera y sobre todo en inversiones, al solicitar préstamos y no desesperarse porque “vamos creciendo a lo mejor no como esperamos, pero eso ya es positivo, el sector empresarial ha hecho un gran esfuerzo, tanto proveedores como clientes para no aumentar drásticamente esos precios y que los consumidores podamos seguir teniendo acceso a los productos como a los servicios”.

Dijo que la reactivación del turismo se ha hecho paulatina, y todavía no hay una recuperación, falta alcanzar los números antes de la pandemia, en el estado y sobre todo en León, los eventos han sido positivos continuar con el aumento de la productividad.

Todavía hay riesgos

A pesar de que se ha tenido mejoría en la economía, el IMEF ve riesgos todavía en la parte económica por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, donde existe inflación, incertidumbre y las políticas implementadas por el gobierno.

Comentó que en Guanajuato las materias primas se incrementarían por esta situación en especial en el campo, en especial de fertilizantes y granos, por lo que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se pronunció para hacer una revisión para dar estímulos para el campo, lo que es positivo para frenar los aumentos en los insumos.

En definitiva piden un pronunciamiento de la baja del PIB en general por parte del gobierno federal porque se tenía un crecimiento por arriba del 3% y se tendría que ajustar entre 1.5% y 2%, mientras que en el estado está entre 3% y 5%.

Para lograr estas mediciones de forma certera el indicador IMEF Guanajuato, dará con mayor certeza el crecimiento del estado, el impacto de la inflación, aumento de los empleos y otros datos que estarán disponibles a partir de enero del 2023, y tendrán mayor certeza porque las empresas les proporcionan la información de forma directa.