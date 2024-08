Explosión en Plaza Chiapas pudo haber sido material de mina

Guanajuato, Gto.- A prácticamente dos meses que se suscitara una explosión en la Plaza Chiapas, en el municipio de Guanajuato, siguen sin encontrarse indicios de lo que aconteció en el lugar, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Samuel Ugalde García.

En entrevista, recordó que desde que ocurrieron los hechos, el pasado 25 de junio, se hizo la notificación correspondiente, además de que se levantó una denuncia de hechos para que se investigara la situación.

Recordó que el tema se dio a conocer mediante un video en donde se escucha el estruendo, sin embargo, no se observó nada sospecho, aunque al llegar al lugar sí hubo algunos vidrios rotos de ventanas.

“Hicimos lo que en dado momento nosotros podemos hacer con una observación que puedes tener en lugar, no somos peritos, pero analizar ahí lo que podemos tener ahí en el dato no se observa nada más; se observó un hundimiento en una parte de la plaza, pero no se observa ni quemadura, ni algún tipo de situación, sin embargo nosotros ahí lo que hicimos y por ley así inmediatamente por sentar una denuncia de hechos a la Fiscalía General de la República, y ellos ya tienen el asunto”.

Ugalde García dijo que la posible causa pudo haber sido un material que se usa para las minas, que requiere de registro y permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin embargo, es el tema que sigue en indagación.

El secretario de Seguridad Ciudadana aclaró que no se hace ningún señalamiento de los hechos, pues es la Fiscalía General de la República quien investiga y tendría que confirmar si sí se trató de un material explosivo para mina.

Aclaró que, entre los indicios recabados, no se encontró nada que pueda dar a entender que fuera una explosión subterránea, salvo el pequeño hundimiento, pero que tuvo la forma de cuando colocas algún cohete.

“Es lo único que se observó, pero insisto, no somos peritos como para hacer un señalamiento un poco más analítico sobre este tipo de situación, por eso interpusimos la denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República y a ellos hacen la examinación”.

Finalmente, Samuel Ugalde dijo que la ciudadanía puede estar tranquila de que se trabaja por su seguridad y que, cualquier hecho, se investiga hasta ser esclarecido; además en este tipo de situaciones, se mantiene la vigilancia y prevención para evitar amenazas u otros hechos.