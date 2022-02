Explora está en la mejor disposición de ser parte de la Feria de Verano

León Gto.- “Hasta ahorita no tenemos los detalles de la Feria de Verano que se anunció, sin embargo es un proyecto de Distrito Mx y si así lo deciden los integrantes titulares de distrito, nosotros participaremos en el proyecto”, aseguró en entrevista el director general del Centro de Ciencias Explora, Gerardo Ibarra Aranda.

A pesar de que el Patronato de la Feria aún debe una fuerte cantidad de dinero a Explora, mismo que equivale al periodo del año 2021, el titular del centro de ciencias, Gerardo Ibarra mencionó que los dos meses que se llevan en este 2022 ya fueron saldados al recibir un millón 400 mil pesos y esperarán a que la Feria cierre cuentas de la edición 2022 para posteriormente reunirse y saldar las cuentas pendientes.

“Siempre ha habido disponibilidad de realizar el pago, simplemente es un tema de flujos, donde nosotros estamos esperando que cierren cuentas y ellos nos digan en qué momento de acuerdo a su flujo van a poder llevar a cabo el pago, entonces ellos nos tendrán que hacer una propuesta de acuerdo a sus flujos y empezar a negociar; siempre hemos recibido un buen trato de la feria”, comentó Gerardo Ibarra.

En cuanto a su participación en la Feria de Verano, el titular del centro de ciencias mencionó que una vez que se den a conocer los detalles de esta edición, espera a que se realicen las reuniones correspondientes para participar ya que al ser parte de Distrito Mx, Explora se encuentra en la mejor disposición.

Al cuestionar a Gerardo Ibarra sobre las declaraciones anteriores por parte de Juan Carlos Muñoz donde afirmaba que Explora debía trabajar ya que llevaba dos años cerrado para sus visitantes, mientras que en la Feria nunca pararon de trabajar al organizar varios eventos; el director comentó: “yo no conozco esas declaraciones, desconozco este tema, conmigo no ha habido esos comentarios, yo no tengo esa información, siempre ha habido una buena disposición por parte de la Feria”.

Sin embargo, agregó que Explora cerró dos años debido a que se encuentra en una transformación completa, donde se renovaron salas y parte de la estructura, todo esto con la finalidad de ofrecer un lugar completamente distinto a todos sus visitantes.

“Cerro por estrategia, finalmente todo el cambio requiere del cierre de espacios porque se mete maquinaria, se cambian cosas, se pinta, hay escombro, hay un tema de transformación completa de todas las salas, todo esto implica mano de obra, sacar cosas, escombro, que al ser un espacio de niños, por más cuidados que tengamos representa un incremento de riesgo si hay gente, es por un tema de seguridad, de dar un impacto de cambio, no solo en lo físico sino con nuevas actividades”, mencionó.

El Centro de Ciencias se encuentra en un periodo de pruebas piloto, donde aseguran que no dejaron de trabajar ya que durante el tiempo de cierre se realizaron diferentes actividades como la las veladas astronómicas, actividades de halloween, la noche de magia, así como eventos empresariales, actividades en el parque y jornadas de capacitación, por mencionar algunos.

“Sobre los terrenos y el sistema solar son áreas municipales, cada patronato tiene sus obligaciones y la Feria no tiene que rendir cuentas con nosotros, si no debería ser al ayuntamiento”, finalizó Gerardo Ibarra Aranda.