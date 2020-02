Explican a socios de Canaco multas por no ingresar al buzón tributario

Se capacitan los afiliados a la Cámara Nacional del Comercio, dueños de propiedades e integrantes del sector de promotores inmobiliarios, en reformas fiscales.

Como parte del programa anual de capacitación y profesionalización del comercio, los servicios y la actividad turística, formalmente establecidas, Alejandro Santiago Rivera dictó la conferencia.

Algunos de los temas abordados fueron: Juicio de arrendamiento inmobiliario, Retención de IVA, Subcontratación, Cancelación de Certificados de Sello Digital para expedir CFDI.

Otro de los temas de interés para los asistentes fue la obligatoriedad del Buzón Tributario. Santiago Rivera explicó que no habilitar el Buzón Tributario, no registrar o no mantener actualizados los medios de contacto es causa de multa de $3,080.00 a $9,250.00.

En el tema de Responsables Solidarios, fue ampliado el catálogo de supuestos para que los directores generales, gerentes generales o administradores únicos, socios o accionistas y asociantes incurran como responsables solidarios por las contribuciones que debió pagar la persona moral.

En relación a las Infracciones relacionadas con la contabilidad, fectuar la deducción de cfdi’s expedidos por contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de que amparan operaciones inexistentes y quien los dedujo, no demuestre la materialización de la operación; en este caso, la multa es de 55% a 75% del monto de cada CFDI.

Fue a través de amplio panorama que los afiliados a la Canaco León, puede contar con mayores herramientas y conocimiento de reformas fiscal y evitar problemas como la extinción de dominios.