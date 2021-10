Existe temor de acudir a panteones municipales

León Gto.- Leoneses se sienten inseguros de acudir a los panteones municipales a celebrar el Día de Muertos y pasar como en años pasados horas al lado de la tumba de sus familiares. A pesar de que autoridades municipales ya confirmaron la apertura de estos espacios públicos, esperan conocer las recomendaciones y aforos.

"Nos vamos a venir ese día para ver si nos dejan entrar, porque es una fecha importante y cada año venimos, sabemos que estamos en pandemia pero es un día en el que se junta la familia, para nosotros ya es una tradición venir al panteón, ya no como antes que veníamos a comer pero hay que visitar y arreglarle su lugarcito a nuestro familiar", comentó Ma. de la Luz.

Otro de los sectores que también manifiesta duda sobre la forma en que las autoridades municipales actuarán en estas fechas, es el comerciante que día a día busca llevar un poco de de sustento a su hogar.

"Al principio se dijo que no iban a abrir y ahora están diciendo que sí, pero les preguntamos a los mismos del panteón y nos dicen que todavía no saben, lo que sí notamos es que habido mucho afluencia de gente porque muchos piensan que no van a abrir, ahorita fácil aumentado un 60% la gente" comentó Patricia Orozco cuya familia tiene más de 46 años vendiendo fuera del panteón municipal.

Es bien sabido que los panteones ya dejan ingresar a los familiares del fallecido, sin embargo, aún existe mucha gente que desconoce que los mausoleos se encuentran abiertos.

“La gente todavía tiene miedo a salir, a contagiarse, también no mucha gente viene porque pocos sabemos que desde el 30 de abril está abierto, claro dejan entrar poca gente y ahora los horarios son hasta las cinco de la tarde pero esperemos que en primero y el dos de noviembre si se abran para poder venir a visitar a nuestros muertitos”, mencionó Verónica Ramírez Galván.

“Vimos en las noticias que a lo mejor si iban a abrir el primero y el dos de noviembre, pero aquí en el panteón no han dicho nada, todavía no saben, estamos en la espera y ojalá si sea cierto pero que nos dejen venir, con seguridad y todo, que nos dejaran entrar de 50 personas y luego ya nos sacaran y otros 50 después, sería también bien para que podamos ver a nuestros difuntitos como cada año”, concluyó Humberto Guerrero Reynoso.