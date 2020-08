Existe el riesgo de incremento de casos por Covid-19 por repaterura en semáforo naranja

El Médico Cirujano de la Universidad de Guanajuato, Alejandro Macías y experto epidemiólogo constantemente realiza videos para fomentar el uso de cubrebocas y otras medidas de protección para Covid-19, comentó que ante el cambio del Semáforo Estatal para la reactivación de rojo a naranja conlleva un riesgo de casos de contagios por el nuevo coronavirus.

Macías dijo al teléfono con la OEM que si se respetan y se hace el debido caso de las medidas para protección contra el SARS-CoV-2, la exposición a este nuevo virus es baja “siempre existe el riesgo de que la reapertura de algunos espacios públicos pudiera incrementar casos de contagio, sin embargo quiero decir que si se cuida el aforo y se asegura que los espacios estén ventilados y que la gente use mascarilla, el riesgo debe ser bajo”.

A pregunta expresa por El Sol de León acerca de que los casos por coronavirus están en aumento y que se activen algunos sectores económicos, Macías subrayó en evitar lugares concurridos y cerrados, dijo “sin duda existe un riesgo de que al incrementar las actividades, incremente también el número de casos, por desgracia mucha gente sigue, en efecto, sin ponerse el cubrebocas, yo diría que los espacios cerrados debemos seguirlos evitando al máximo, particularmente espacios más ventilados y espacios donde la gente no se adhiera al uso de la mascarilla”.

El académico de la UG comentó que espera que la población, en su mayoría, use el cubrebocas de manera adecuada “yo espero que sí, hay gente todavía muy resistente a hacerlo”.

Respecto a la decisión tomada por la Secretaría de Salud de Guanajuato Alejandro Macías opinó “entiendo que también hay una gran presión y el gobierno ha perdido margen de acción, pues mucha gente sencillamente ha salido en ocasiones siento que es por fastidio, creo que el mensaje debe seguir siendo para la gente que se pueda quedar en casa, que lo haga que persiste un riesgo y de que en caso de que tenga que salir use cubrebocas, que lo use bien desde el puente de la nariz hasta la barbilla que no lo traigan de bigote o de corbata que es lo que se puede hacer en este momento”.

El Dr. Alejandro Macías es Médico Cirujano egresado de la Universidad de Guanajuato (UG), es profesor de tiempo completo de esta misma institución, además de ser especialista en Medicina Interna e Infectología por la UNAM, cuenta con un amplio desarrollo a nivel académico y profesional en el campo de la medicina, a la cual le ha dedicado gran parte de su vida.

Cuenta con más de 100 publicaciones nacionales e internacionales en el área de infecciones, es investigador Nacional Nivel 3 del Conacyt.

Fue el comisionado de salud en la pandemia de gripe A (H1N1) que se vivió en el año 2009. Del 2004 al 2014 fue subdirector de Control de Infecciones del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán.

De 2009 a 2010 fue Comisionado especial para la Atención de la Influenza en México. Sus líneas de investigación están dirigidas en la Microbiología y enfermedades asociadas al cuidado de la salud.