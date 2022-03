Existe abasto de agua para el campo, pero no fertilizantes

León Gto.- Luego de que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), confirmó que 39 de los 46 municipios que tiene Guanajuato cuentan con algún grado de sequía, el Gobernador del Estado Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró está asegurada agua para atender los campos de cultivo en casi toda la entidad, y llamó a estar pendientes del conflicto entre Ucrania y Rusia que ya ha incrementado los fertilizantes hasta 60 % y que podría crecer aún más.

En días pasados la CONAGUA dio a conocer que varios municipios de Guanajuato tienen un grado de sequía, donde Pénjamo y Abasolo presentan un nivel extremo y otros siete municipios sólo presentan un estatus de “anormalmente seco”.

Ante esto, el gobernador declaró que el proyecto se encuentra en buenos pasos, sin embargo, aún falta realizar una última reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, misma que está próxima a realizarse; “están por darnos la cita, están ajustando temas técnicos y de números”.

“Fue un año muy bueno de lluvias, las presas se llenaron al 100 por ciento, sin embargo en la zona norte si hubo menos lluvia, no es sequía, hubo menos lluvia pero las presas están al 100 por ciento, desde la San Miguel hasta la Solís, todas las presas que tenemos se llenaron gracias a dios, por que llevábamos dos años de sequía, esos dos años es lo que veníamos arrastrando”, aseguró el gobernador de Guanajuato.

Además afirmó que contarán con diversos programas para apoyar a los ganaderos con este tema de la sequía, con entrega de pacas de rastrojo.

Crece precios de fertilizantes

Aunque considero que va haber un buen año en los cultivos, “hay que estar muy pendientes del tema del precio de los fertilizantes, debido al conflicto entre Ucrania y Rusia se están elevando mucho los precios, entonces estamos buscando estrategias para el apoyo del campo, estamos viendo cómo ayudarlos con subsidios”, aseguró.

Sobre la compra de fertilizantes el ejecutivo estatal, mencionó que, no se trata de que países se traigan, el mayor número de componentes para su elaboración viene de Marruecos y Ucrania sobre todo el fosfato, “no es que se pueda generar en otros países, lo que vamos hacer es buscar mecanismos para poder apoyar el campesinos”.

“Estamos haciendo ahorros, buscando reorientar programas para este tema de los fertilizantes que ya subió un 60 por ciento y creemos que va a subir más”, mencionó Diego Sinhue Rodríguez.

Malecón del Río

Sobre la ampliación de carriles en el Malecón del Río, la cual y a cuenta con el permiso de la CONAGUA, donde se pretenden destinar en su primera etapa cerca 160 millones de pesos para esta obra, la cual se realizará en la parte inferior, a la altura de Insurgentes y el bulevar Vicente Valtierra, donde se buscan los recursos del Gobierno Estatal.

“Vamos trabajando en ello, recordemos que nosotros todavía tenemos un pequeño tope de deuda, que está por ejercerse y estamos ya definiendo qué proyectos vamos a tener, de hecho ahorita la alcaldesa tiene una reunión con la jefatura del gabinete para afinar esos proyectos”, mencionó.

Auditoría de la Federación

La auditoría superior de la Federación (ASF), dio a conocer que en la administración anterior, el Municipio de León no proporcionó información sobre el gasto de cerca de 2 mil 200 millones de pesos, los cuales corresponden al ejercicio fiscal del 2018, durante la administración del exalcalde Héctor López Santillana, el gobernador aseguró que dicha observación no corresponde a falta de dinero, solo se busca una comprobación del mismo.

“El que la federación haga una observación no quiere decir que falte ese dinero, están inclusive buscando una comprobación, cuando yo entré el estado tenía desde Oliva algunos recursos, no que no estén comprobados, sino que la secretaría no te los ha aceptado por tramitologías, pero yo estoy seguro que eso se va a ir comprobando sin ningún problema conforme va pasando el tiempo”.

Finalizó al decir que está seguro y confía que el resultado y esos gastos serán comprobables.