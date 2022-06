Exigen rectores de la Ibero recuperación de cuerpos de sacerdotes asesinados

León, Gto.- Desde la Universidad Iberoamericana de León, al menos cinco rectores de esta universidad así como de otras instituciones educativas, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que se lleve a cabo una investigación diligente y urgente para la recuperación de los cuerpos de los sacerdotes asesinados el pasado lunes en una comunidad de la Sierra Tarahumara de Chihuahua.

Durante la Reunión Anual del Sistema Universitario Jesuita, celebrada en León la mañana de este miércoles, en el Panel: Justicia con Paz y reconciliación, el representante de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina y rector de la Ibero Ciudad de México, Luis Arriaga Valenzuela, presentó un decálogo donde solicitan una investigación que además permita la identificación de los responsables y donde la ciudadanía encuentre la verdad y “no verdades construidas”.

“Lo más importante en este caso me parece que es, uno: el acceso a una investigación diligente orientada a la recuperación inmediata de los cuerpos y asegurar esta dignidad y derecho que tienen también los familiares, desde luego, nosotros como compañía de Jesús (…) El segundo es una investigación diligente que permita la identificación de los responsables y llevando el caso a la justicia para que no exista esta impunidad, así como, la reparación y que estos hechos no se vuelvan a repetir en cualquier persona del país”, comentó.

Tras el hecho suscitado en la comunidad Cerocahui, Urique, Chihuahua, donde los sacerdotes con más de 50 años de servicio fueron acribillados por un grupo criminal en el templo de la localidad, y posteriormente, se llevaron sus cuerpos, los rectores de la Ibero ofrecieron una misa en memoria de las víctimas, los padres: Javier Campos y Joaquín Mora.

Los rectores de ciudades también azotadas por la violencia y la desaparición forzada como Tijuana, Torreón y Puebla, así como el de León y el de Ciudad de México, coincidieron en que la estrategia de seguridad del gobierno federal es fallida sobre todo en las comunidades marginadas.

El rector de la Ibero León, el maestro Luis Alfonso González Valencia, dijo que en Guanajuato ya han dejado de dar prácticas en municipios como San Luis de la Paz y en algunas colonias de León como las Ladrilleras derivado de los altos índices de violencia que se viven en esos lugares, así como los enfrentamientos a balazos entre los diferentes grupos delictivos.

En cuanto a la creciente cifra de personas desaparecidas y asesinatos reflejan que la política de seguridad actual, aseguró que necesita replantearse y sólo será posible siempre y cuando haya una coordinación entre los diferentes ámbitos de gobierno desde lo municipal, estatal y federal, así como incorporar a los expertos en el tema de la recomposición del tejido social de las diferentes universidades del país para que aporten sus conocimientos en un análisis profundo de la situación y se pueda actuar en consecuencia.

“La situación de violencia en el país y en el estado no ha llevado a tomar medidas en donde hemos dejado de acudir a ciertos espacios, a ciertos lugares, a ciertas comunidades porque ponemos en riesgo la vida de los estudiantes (…) Yo te hablaría de regiones más que de comunidades concretas, lo que tiene que ver con la zona de San Luis de la Paz hemos dejado de asistir a esos lugares porque representaba un riesgo para los alumnos y alumnas, incluso aquí en los mismos barrios que hay en León o zonas a las que acudimos lo hacemos con ciertas medidas de seguridad”, comentó.

Juan Luis Hernández Avendaño, politólogo y rector de la Ibero Torreón, dijo que el tema de seguridad es el “talón de Aquiles de la 4T” y es preocupante porque los ciudadanos “estamos a merced del crimen organizado” y en cualquier parte del mundo esto llama “Estado fallido”, lo que genera un crecimiento del “narco-estado” que deja a los ciudadanos en la indefensión.