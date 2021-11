Exigen justicia y esclarecimiento del homicidio de Jorge González

León Gto.- Exigen justicia y un esclarecimiento de los hechos ocurridos en la muerte de Jorge González Topete, un alto ejecutivo bancario fallecido en el 2015 al interior de un hotel de León el pasado 19 de noviembre, donde a decir de su viuda, la Fiscalía General de Guanajuato y su titular Carlos Zamarripa Aguirre hicieron caso omiso a las peticiones de la familia para esclarecer el hecho y solo se determinó el caso como un suicidio en circunstancias que no fueron aclaradas en su totalidad.

A unos días de que se cumplan seis años de los hechos, José de Jesús Ortega de la Peña, abogado de Laura Elena Díaz, esposa de Jorge González, manifestó que el fiscal enfrenta una demanda por responsabilidad patrimonial en calidad de daño, exigida por los familiares del ahora occiso, a causa de omisiones detectadas mediante información proporcionada por peritos externos.

“Siempre recibimos un no como respuesta de la fiscalía, la respuesta siempre era: Jorge se suicidó. La fiscalía se convirtió en la contra parte, parece que ellos están protegiendo al responsable, ellos tratan de desvirtuar todo lo que Laura ha hecho, nosotros queremos saber la verdad, saber lo que realmente pasó, porque Jorge fue privado de la vida, porque la fiscalía no quiere encontrar culpables, porque no quiere una reparación integral y moral del daño”, mencionó durante la conferencia de prensa el abogado José de Jesús Ortega de la Peña.

A decir del mismo abogado, el caso se lleva a cabo en el sistema tradicional donde misteriosamente la averiguación previa AP26597/2015 desapareció, por lo que los afectados acudieron a interponer una queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos y la averiguación desaparecida fue encontrada.

“Pedimos que se investigara las entradas y salidas de los teléfonos de Jorge y dijeron no, para eso se tuvo que promover un amparo el cual se ganó hasta el año y medio. Se realizaron investigaciones por medio de un perito externo pagado por Laura, donde se encontraron cosas importantes como que salió una llamada telefónica cuando supuestamente Jorge ya estaba muerto, además por cuestiones genéticas se demostró que había más de tres personas en el lugar pero la fiscalía decía que Jorge se suicidó que nadie podía entrar que estaba completamente solo porque la puerta estaba cerrada por dentro, además donde la fiscalía decía que había un closet, realmente era una puerta de acceso al cuarto de alado, estaba todo alterado”, aseguró Ortega de la Peña.

Por su parte la esposa de Jorge mencionó que la fiscalía en su momento le comentó que su esposo Jorge González Topete había entrado a la habitación del hotel, primero se drogó con una estopa con Thinner y después preparó una mezcla de pesticida y raticida y lo ingirió voluntariamente, esto último le quitó la vida y la causa de muerte fue determinada como envenenamiento.

“Me dijeron que había cometido un fraude millonario y que por arrepentimiento se encerró en su habitación y se suicidó, pero no hay una investigación que lo involucrara, yo no creo esa versión de que se drogará y no conforme buscara raticida y pesticida”, mencionó la viuda mientras recordaba la versión que la misma fiscalía le infomó en aquel tiempo.

La fiscalía autorizó con rapidez que el cadáver fuera cremado, solicitando la autorización de familiares en segundo grado y no sus familiares directos.

Es de destacar que los familiares del ahora occiso, nunca creyeron en la versión que la fiscalía ofreció debido a que presentaba muchas contradicciones e inconsistencias y ahora temen que la demanda al fiscal Zamarripa no resuelva nada; “Laura demandó a la fiscalía por reparación del daño y el asunto se lleva en la propia fiscalía, un subalterno del fiscal lo va a juzgar, así está nuestro sistema Laura está desesperada, el asunto está a punto de resolverse por el subalterno del fiscal que irá a decir: mi jefe ha hecho lo incorrecto lo voy a condenar”, finalizó el abogado de la familia.