Exigen justicia para ingeniero asesinado en Salamanca

León, Gto.- Francisco Javier Rodríguez, era un joven de 34 años, ingeniero electromecánico, egresado de la Universidad de Guanajuato, quien creció en una familia de valores y trabajadora. La tarde del pasado martes, fue cobardemente asesinado en la comunidad Uruetaro en Salamanca, cuando regresaba de la tienda. Sus familiares exigen justicia para esclarecer su crimen y detener a los responsables.

El homicidio, ha consternado a sus familiares y a vecinos, pues conocían desde pequeño a Francisco y al igual que los demás integrantes de su familia nunca estuvo metido en problemas.

"Queremos que su asesinato no quede impune, él era un joven que no se metía con nadie, trabajaba en una empresa en Silao, rolaba turnos. Si nosotros supiéramos que él andaba en malos pasos no pediríamos nada, pero exigimos justicia porque él no merecía ser asesinado, no tenían por qué matarlo de manera tan cobarde, él no debía nada". Contó Salvador, hermano de Francisco.

La tarde del martes, alrededor de las cuatro, Francisco llegó de trabajar y salió a la tienda para comprar unas cosas que hacían falta para la comida. Al regresar, cuando estaba a punto de entrar a la casa, ubicada en la calle 5 de Mayo, de la comunidad, entre las calles Niños Héroes y Pedro Lascuraín, dos hombres que tripulaban una motocicleta de color negro con verde le dispararon.

"Los testigos nos dijeron que eran dos hombres encapuchados, le dispararon, le dieron en la cabeza y el tórax, se desvaneció en la banqueta y ahí murió". Comentó su hermano.

Además del dolor y la impotencia que sentían por el asesinato del joven, sus familiares tuvieron que lidiar con la burocracia de las autoridades. "A él lo mataron a las cuatro, y la Fiscalía llegó hasta las ocho de la noche, estuvo mucho tiempo su cuerpo ahí. Después nos dijeron que el miércoles en la mañana, nos entregaban el cuerpo y lo pudimos recibir casi en la noche.

Este jueves, el cuerpo de Francisco fue velado en su casa de la comunidad Uruétaro y el viernes se le dará sepultura. En el lugar donde ocurrió el crimen, sobre la banqueta aún hay restos de sangre. Ahí se colocaron veladoras, un ramo de flores y la imagen de una virgen.

"Estamos cansados de la inseguridad, de homicidios, de asesinatos, las autoridades deben hacer algo, él no estaba metido en nada ilícito y estamos muy consternados, la Fiscalía no ha investigado nada y queremos que los responsables paguen. Finalizó Salvador.