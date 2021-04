Exigen empresarios apoyo a Federación ante incremento de tarifas eléctricas

León, Gto.- Empresarios adheridos a Coparmex León, exigirán a la Federación apoyo económico, en muestra de inconformidad, ante el anuncio del incremento del 3.8 % en la tarifa energética para las empresas en México, así lo anunció su presidente Héctor Rodríguez. Detalló que el pago de energía eléctrica les representa hasta un 30% de sus gastos de operación.

“Estamos en desacuerdo, totalmente en desacuerdo en este incremento, no es momento, como dicen el horno no está para bollos ahorita, no es momento de generar un incremento, al contrario el gobierno federal debería de encontrar formas que nos ayuden a sobrellevar esta situación por la que estamos pasando”, comentó Héctor Rodríguez titular de Coparmex.

El presidente del organismo expresó que el realizar ese tipo de incremento en los gastos de operación en las empresas, hace más difícil el repunte en la recuperación económica, por lo que afecta no solo a un rubro, sino a todo lo que involucra un aumento de tarifa.

“Aquí el tema de que suba la energía eléctrica pues es que aplica parejo y aplica a todo, porque no solamente se sube la tarifa del costo de tu casa, sino también cuando tu salgas de tu casa, a la tienda a comprar lo que requieres se va a tener que reflejar ese incremento que también sufrió o va a sufrir la industria en general”, comentó.

Resaltó que de momento se cuenta con una Comisión de Energía tanto en el Estado como en León, los cuales se encargan de ver energías alternativas para poder invertir en nuevo sistemas y así la producción sea más eficiente.

Sin embargo de momento la energía que proporciona la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sigue siendo la que más se utiliza por la mayoría de las empresas y el incremento de la misma, perjudica al desarrollo económico en los espacios productivos.

“Tenemos una comisión de energía, que esta comisión no hablo de Coparmex, hablo a nivel nacional, está viendo todos esos temas y pronto tendremos alguna reacción de la nacional, que precisamente está viendo la forma de ver energía alternativas y de mejores formas de conseguir la energía”, señaló.

Cerca de 500 empresas son las que conforman a la Coparmex a nivel León, por lo que la exigencia de apoyo económico es urgente por parte de la Federación para dichos espacios económicos, ya que Héctor Rodríguez indicó que todo peso en incremento significa un gasto importante.

Luis Gerardo González, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL) también se mostró inconforme con el incremento que estableció la Comisión Federal de Electricidad, por lo que solicitó a la Federación que pueda contar con personas más preparadas, que en lugar de subir las tarifas a los servicios, busquen la forma de innovar e implementar mejores sistemas.

“Tiene que tener a gente comprometida y capaz, para tener insumos a precios competitivos a nivel mundial, que no tenemos que estar jugando con mover los precios a las industrias a los sectores, porque nos quita competitividad en el mundo”, expresó.

El presidente del CCEL confirmó que pese a que ahorita se observa solo un 3.8 por ciento de incremento, desde hace dos años ya se tiene un acumulado de incremento en las tarifas, quedando hasta un 16 por ciento de incremento en lo que va de la administración actual.

Agregó que la Federación también quiere quitar las energías limpias, que son las que menos cuestan y que podrían ser fundamentales para las empresas en el país, pero lamentablemente dijo que no se ve la intención de ayudar al sector empresarial.

Reiteró que el no apoyar a las empresas con alternativas más accesibles para los empresarios, los deja de lado en la competencia empresarial a nivel mundial, lo que va desfasando a México en tecnología, vanguardia y economía.

“Estamos en un mundo globalizado donde llegan importaciones o no podemos exportar y eso crearía un déficit importante en las ofertas comerciales y falta de recursos para el país'', indicó.

Luis Gerardo González indicó que no se puede estar jugando con la economía de esa manera, todo lo contrario se debe ser muy cuidadoso con el tema del desarrollo económico de las empresas, porque de ellos es que habrá un mejor progreso para los ciudadanos.