Exigen comerciantes se les permita colocarse para festejos de Día de Muertos

León Gto.- Comerciantes que se instalan a las afueras del panteón San Nicolás, exigen a las autoridades municipales que les dejen vender este Día de Muertos en las inmediaciones de los panteones, ya que aseguran no se les ha dado una respuesta clara sobre qué pasará en estos días de celebración.

Algunos de los vendedores que ya son de tradición encontrarlos al exterior del panteón San Nicolás, expresaron su inconformidad ante la falta de acercamiento de las autoridades ya que aseguran que no se les ha indicado si podrán instalarse durante las festividades próximas y ahora cuentan con incertidumbre.

“Siempre me pongo, me quitan de aquí, nosotros le pedimos a Alejandra Gutiérrez que nos apoye a nosotros y a todos los comerciantes, como nosotros le apoyamos a ella, deberían dejarnos vender, yo me voy a poner, a ver si no me quitan”, mencionó M. Alicia Estrada Muñoz, comerciante.

Varios de estos vendedores concuerdan en que han sido casi dos años muy difíciles para el comercio, en ocasiones el dinero al final del día sólo cubre algunas de las necesidades diarias de sus familias.

“Las autoridades municipales no tienen la humildad suficiente para avisarle al comerciante, para decirle que ya se va abrir la economía, pido que la administración de Alejandra demuestre humanidad como ella y que hagan las cosas bien”, comentó José Luis Falcón Aguilar “Bolis”, quien tiene más de 40 años como comerciante a las afueras del panteón.

“Que ya pare esta masacre económica y ya nos deje trabajar, estamos al día juntando de peso a pesito honradamente para llevar un sustento a la familia, por eso directamente y con todo respeto le pido a la presidenta que demuestre su humanidad, que hagan las cosas bien porque se deben a los ciudadanos de León Guanajuato, no nos defrauden”, agregó José Luis Falcón.

Por otra parte, Ernesto García Caratachea, titular de la dirección de Salud Municipal, en rueda de prensa virtual, aseguró que aún no está definido en su totalidad los operativos en los panteones de la ciudad, todo dependerá del aforo y el semáforo epidemiológico, sin embargo, aseguró que el tema de la vendimia se está analizando en estos días a través de mesas de trabajo para determinar las condiciones en las que se pueda trabajar