Exige PAN GTO vacunación para menores de edad

León, Gto. Ante el regreso a clases en todo el estado, el Partido Acción Nacional en Guanajuato, exigió al gobierno federal se vacune a las y los niños y adolescentes, para que acudan a estudiar de la forma más segura y cumpliendo con las normas sanitarias.





A través de las casas de enlace de los diputados locales, federales y senadores, padres de familia guanajuatenses han podido tramitar un amparo para poder vacunar a sus hijos contra el COVID-19.





Por medio de las gestiones realizadas, se ha logrado amparar a 1 mil 127 menores de edad en todo el estado.





Los requisitos para el trámite de amparos son: acta de nacimiento del menor, CURP del menor, constancia de estudios del menor, original y copia de la credencial de elector de mamá, papá o tutor y un comprobante de domicilio.





De igual forma se continúa apoyando a las y los niños de los 5 a 11 años, pero es necesario esperar a que la Cofepris apruebe la aplicación de la vacuna para este grupo de edad, mientras que del grupo de los 12 a 14 ya están vacunándose.





El presidente del Comité Estatal del PAN, Eduardo López Mares, envío un mensaje al subsecretario de salud Hugo López Gatell, quien llamó oportunistas a todos los que están tramitando este tipo de apoyos.





“Sí somos oportunistas, porque vemos la oportunidad de apoyar a quienes la federación les ha dado la espalda, sí somos aspiracionistas porque aspiramos a un mejor país, a un mejor Guanajuato, a un mejor México y sobre todo porque aspiramos a una mejor calidad de vida”, expresó.





López Mares dio a conocer que en Guanajuato hay más de un millón 700 mil menores de 15 años de edad y el 70 por ciento no tiene ninguna dosis de inmunización.





“No vamos a dejar de apoyar a la gente de nuestro país, no vamos a dejar de apoyar los guanajuatenses, no vamos a dejar de apoyar a la gente de nuestro país, no vamos a dejar de denunciar la falta de acción de la 4T”.





Para más información, es necesario entrar https://panguanajuatomx.org/ donde los interesados podrán ubicar su respectiva casa de enlace para realizar el trámite.