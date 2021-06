Exige PAN a Federación que vacunas contra Covid-19 se deleguen a estados

Debe la Federación delegar a los estados la aplicación de vacunas contra Covid-19, debido a que el sistema de salud federal no ha sido competente al momento de la distribución de los biológicos, así lo señaló Román Cifuentes Negrete, dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) durante una rueda de prensa virtual.

“El presidente dijo que la baja de vacunación era porque no se contaba con los suficientes biológicos y hoy vemos que esto es una gran mentira puesto que mínimo reportan la existencia de más de 9 millones de 500 mil dosis almacenadas, según datos del propio gobierno federal y aquí por eso es la urgencia, por eso es la insistencia con el Partido Acción Nacional es la denuncia, el gobierno federal debe entregar ya los estados este proceso de vacunación ahorita ya no hay de por medio interés electoral, ahorita ya no hay de por medio ninguna ambición”, comentó.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Vacunarán a población de 40 a 49 años en León y en Guanajuato Capital el martes

Agregó que la Federación ha informado que cuenta con 9 millones 500 mil dosis contra Covid-19 almacenadas y que de pronto el volumen de aplicación bajó desde que pasó el proceso electoral, pero que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no había dosis y que por ello había disminuido la distribución, cuando no fue así, sino que más bien la aplicación de las dosis estuvo relacionada con un tema político.

“Nos demuestran que efectivamente el gobierno Federal utilizó el programa de vacunación con fines electorales que solamente lo aceleró en un esquema previo al proceso electoral, pues hoy la realidad los vuelve a poner en su lugar y vuelve a señalar que este sistema está siendo completamente rebasado, que son incompetentes”, dijo.

El presidente de Acción Nacional comentó que lo que urge ahora no es tener ventaja sobre el medicamento con fines políticos, sino más bien que no se pierda la eficacia al momento de aplicar las dosis contra el virus Sars-Cov-2, sobre todo en Guanajuato que varias personas ya recibieron sus primeras dosis y que lamentablemente no han recibido la segunda dosis o que han esperado más tiempo para la misma de lo esperado.

“Lo que urge es mantener este proceso de vacunación, que no se pierda la eficacia de aquellas personas que recibieron su primera dosis en Guanajuato”, mencionó.

Informó que en Guanajuato solo se ha vacunado al 12.7 por ciento de la población y de seguir al ritmo que se lleva, en 5 años se podría completar al 100 por ciento el esquema de vacunación, arriesgando en el proceso a personas vulnerables que requieren urgentemente del biológico.

Por lo anterior reiteró que se está exigiendo que ya se entreguen las vacunas a los sistemas de salud estatales, que cuentan con todo lo necesario para la correcta aplicación de la dosis, además de que en otros procesos de vacunación como lo fue la influenza, ya se ha demostrado que las dosis son aplicadas con mayor agilidad y rapidez, abarcando en un menor tiempo a más población.

“Estamos exigiendo que ya se entreguen a los sistemas estatales de salud, que se libere a los sistemas estatales de vacunación, el proceso de biológicos contra Covid”, finalizó.