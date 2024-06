Exige Congreso de Guanajuato esclarecer participación de la Guardia Nacional en multihomicidio de León

Guanajuato, Gto. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Guanajuato exigió el esclarecimiento del asesinato de cuatro mujeres y una niña y un niño en León, al tiempo que también lanzaron un exhorto para esclarecer qué responsabilidad tuvo la Guardia Nacional en este multihomicidio.

“He solicitado hacer uso de la voz en esta tribuna, para protestar y exigir sanciones penales y administrativas a quienes resulten responsables, por los lamentables hechos del fin de semana en la colonia Industrial en León”, manifestó, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, el diputado local, Rolando Alcántar Rojas.

Mencionó que este hecho refleja la descomposición social que se vive en el país, además puntualizó que es indignante que estas personas hayan sido privadas de la vida por delincuentes, quienes no tuvieron compasión de sus víctimas, sin importar que se tratara de niños.

Rolando Alcántar Rojas cuestionó el actuar de la Guardia Nacional, ya que no existe evidencia de que su presencia en el lugar haya derivado de un reporte ciudadano o de una denuncia en el 911.

“Hemos visto los videos que circulan en torno a la noticia, previo al ataque, cinco minutos antes, cinco elementos de la Guardia Nacional ingresaron al domicilio, después de unos minutos se retiraron del lugar, al poco tiempo llegan en una camioneta cuatro hombres, quienes ingresaron a la vecindad y cometieron el atroz hecho”, señaló.

El legislador panista aseguró que la sociedad exige de sus autoridades que hagan un trabajo eficiente que permita modificar y perfeccionar a las instituciones de seguridad pública, especialmente a la Guardia Nacional, por lo pendientes que aún tienen.

Refirió que una vez más queda en evidencia la opacidad con la que actúa este cuerpo de seguridad pública federal, donde es una constante la falta de las bitácoras de radio, de los carros radiopatrulla y del registro de GPS del trayecto de las unidades, que debería tener la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la institución.

Rolando Alcántar indicó que a través de las acciones de la Guardia Nacional queda demostrada la militarización de la seguridad en México, que, por un lado, las pésimas condiciones en las que se encuentran sus elementos y, segundo, las detenciones ilegales que cometen sin respeto a los principios constitucionales de legalidad.

“Con este tipo de hechos queda de manifiesto la urgencia de lograr la profesionalización de nuestros cuerpos policiales, ya que las instituciones deben avanzar para estar verdaderamente al servicio de la ciudadanía, independientemente de si corresponden a corporaciones federales, estatales o municipales”, agregó.

Rolando Alcántar Rojas expresó que, hace seis años, el Gobierno Federal prometió que la Guardia Nacional sería la solución a los problemas de violencia e inseguridad en el país, pero desgraciadamente hoy no refleja los resultados esperados y que en algunos casos son parte del problema.

“La estrategia de seguridad pública federal no da resultados, y no solo es Guanajuato, desafortunadamente, los hechos violentos se dan en todo el país. La Guardia Nacional tiene una deuda, pues desde su creación no ha cumplido con la encomienda que se le dio, el proteger y servir a los ciudadanos”, concluyó.