Exhortan empresarios de León a defender al INE durante marcha

León, Gto.- Empresarios de León exhortaron a la ciudadanía a defender al Instituto Nacional Electoral (INE) ya que es una de las instituciones más democráticas de México y exigen que se respete, aunque no han definido si van a participar en la marcha que se va a llevar a cabo el domingo en contra de la propuesta del presidente de la República para eliminar al organismo.

La presidenta de CANACO León, Liz Vargas, invitó a los leoneses a fortalecer la democracia, incluso pidió al mandatario federal que recapacite ante esta iniciativa.

“En esa marcha no nos hemos subido, no hemos tocado ese tema, pero lo que te puedo decir es que como mexicanos todos estamos exigiendo que se respeten las instituciones, una institución que necesitamos que se respeten y a la que nos sumamos es el INE”, dijo.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), Luis Gerardo González, pidió a la gente que no esté de acuerdo que no asista a la marcha y a lo que sí coinciden que esta propuesta a que acudan a levantar la voz, pero que no se politice y se polarice el tema.

“Yo pienso que debemos de asistir, debe asistir todo mundo que piense que debe hacer algo diferente y creo que la marcha es algo que siempre ha existido toda la vida en México para expresarnos, la gente que exprese que está en favor de lo que pide la marcha debe asistir, la gente que no está a favor que no vaya, pienso que no se debe de politizar ni polarizar”, comentó.

La protesta contra la Reforma Electoral propuesta por Andrés Manuel López Obrador será a nivel nacional en 12 estados de la República, en el caso de León partirá a las 10:30 de la mañana del Arco de la Calzada hacia la presidencia municipal el próximo domingo 13 de noviembre.

A la marcha ya se han sumado personalidades como el secretario de Reactivación Económica de León, Guillermo Romero Pacheco, quien dijo que acudirá a la marcha en calidad de ciudadano.

El ex presidente de México, el guanajuatense Vicente Fox, anunció su participación en la marcha que se llevará a cabo en la Ciudad de México e invitó a todos los panistas a que asistan y sumen esfuerzos.