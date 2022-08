Exhiben a sus desaparecidos para solicitar apoyo de la ciudadanía

León Gto.- La tarde del sábado parte de los integrantes del colectivo Buscando con el Corazón se reunieron a los pies del Arco de la Calzada y exhibieron fotografías y datos de los desaparecidos para solicitar apoyo a la ciudadanía para localizar a sus familiares.

Desde las 15:00 horas del sábado, comenzaron a colocar lonas, pancartas, hojas y escritos donde detallaron cada uno de los casos, así como las características de cada una de las personas, las cuales eran acompañadas de fotografías.

En las pancartas se leían frases como “¿Dónde está?, vivo te llevaron, vivo te queremos, pero eso quedó en un sueño…#NoAlOlvido”, “Amado esposo por el amor que te tengo, no me rindo, te buscaré hasta encontrarte, ¿llegarás a comer hoy?”, “Si me llegas a ver ayudame por favor, llama al 911. Mi familia me busca desesperadamente”, “Nada es lo mismo, me haces tanta falta, te amo y no me canso de buscar hijo mío, ¿dónde estás?”.

Así mismo en las pancartas que fueron colocadas en el suelo mencionaban que son más de 100 mil desaparecidos.

“¿Como podemos permanecer callados mientras una madres, una esposa (o), hermana (o), hijo (a), busca con sus propias manos?, Porque somos tan pocas voces demandando a las autoridades que hagan su trabajo, y hagan respetar la vida y los derechos de los desaparecidos”, “No estamos todos, nos faltan +100 mil, ¿dónde están?, los silencios nunca están vacíos, pero casi siempre son lugares habitados por personas que nos faltan”.

Es de mencionar, que algunos colectivos de Buscadoras en Guanajuato estarán en universidades como la Ibero León, donde compartirán actividades como parte del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, como lo es el colectivo Buscadoras Guanajuato en compañía con la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato.

Entre las actividades que realizarán en la institución se encuentran talleres para la niñez y la adolescencia, así como un taller de autocuidado para las familias buscadoras, además de una presentación de la tercera edición del libro: “La desaparición forzada en México: una mirada desde los organismos del Sistema de Naciones Unidas”.

Por último, diferentes colectivos de León, Guanajuato, se unirán a la marcha organizada por el colectivo “Buscando con el Corazón”, donde se realizará una caminata que iniciará en la calle independencia con dirección a la plaza principal en punto de las 16:50 horas y posteriormente cerca de las 18:00 horas se realizará una misa en memoria a los desaparecidos en la Parroquia del Sagrario, a un costado de la Casa Municipal.