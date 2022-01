Evite acudir a la feria población vulnerable: Daniel Díaz

León, Gto.- El Secretario de Salud del Estado, Daniel Díaz Martínez recomendó no acudir a la Feria Estatal de León 2022 a personas mayores de 70 años con comorbilidades, quienes no su esquema de vacunación completo, que tengan signos o síntomas de enfermedad respiratoria, sino ir a su servicio médico.

Lo prioritario es la salud de las personas, pero con un equilibrio económico, porque si hubiera estado cerrados los negocios no habría manera de sobrevivir para las familias, además no es el primer evento que se lleva a cabo estuvo la Feria Internacional del Globo, el Festival Internacional Cervantino, la Feria de Verano el año pasado y Planet Youth.

Dijo que en Guanajuato 5% de la población del estado no está vacunada y son los pacientes que se ponen graves, se hospitalizan, se ponen graves o mueren. El estado ha avanzado con su meta para seis millones de habitantes.

Informó que hasta el momento se han aplicado más de siete millones de vacunas y los descensos son más bajos que el año pasado, sobre todo para quienes no se han aplicado ninguna dosis en Guanajuato se cuenta con más de 30 mil dosis de vacuna Sputnik para mayores de 18 años.

Local Conoce los aforos y protocolos de la Feria Estatal de León 2022

Comentó que adultos mayores de 70 con comorbilidades, tienen identificados cerca de 120 mil personas con diabetes e hipertensión, aunque hay gran cantidad de adultos mayores de 60 años con enfermedades crónicas degenerativas, que son una comorbilidad asociada igual que la obesidad, de la población en general.

“Siete de cada diez en México tenemos sobrepeso y tres de cada diez personas podemos tener obesidad mórbida incluso desde la infancia es algo en lo que tenemos que seguir trabajando, promover los estilos de vida saludables”, explicó.

El semáforo verde está vigente del 10 al 23 de enero, dijo que ha habido una tendencia a la alza, con respecto al año pasado hay más casos ambulatorios, que pacientes hospitalizados y defunciones.

En enero hay 9 mil siete casos, se superó a diciembre del 2021 que cerró con siete mil 221 casos, pero si se compara con enero del 2021 se tenían 24 mil 232 casos, lo que acumula 213 mil 559 casos.

Este mes 126 personas han perdido la vida este mes contra 322 del mes pasado de diciembre del 2021, pero la diferencia es significativamente menor. El año pasado tenían en enero 2 mil 443, pues 13 mil 900 personas han perdido la vida en el estado, lo que coloca al estado en el lugar 22 en tasa de letalidad.

Hay 8 mil 446 casos activos que colocan al estado en el lugar 20 a nivel nacional y 158 pacientes hospitalizados confirmados con Covid 19, de los cuales 71 están graves, y 74% de ellos no tenían vacuna, sólo una dosis, eran mayores de 70 año o tenían factores de riesgo, que agravaron su estado de salud como hipertensión, diabetes, tabaquismo, obesidad, etc.

Hasta el momento han aplicado 7 millones 137 mil 576 vacunas, y mañana jueves arrancan en 60 puntos de vacunación de la Secretaría de Salud con 270 mil 486 dosis en niños de 14 a 17 años, lo ideal es que disminuyera la edad a la que se permitiera disminuir la dosis.

No hay cero riesgo

“No habrá riesgo cero, la pandemia no se ha terminado, no es un escenario exclusivo la ciudad de León o del estado de Guanajuato o de México, el mundo está pasando por eso”, recalcó.

Aseguró que la responsabilidad es de todos, pero hay elementos que se han tomado como estrategia basados en lo que hasta hoy se conoce como evidencia científica para disminuir contagios.

Expertos ya no recomiendan el cierre absoluto de las actividades económicas, me da mucho gusto saber que hay una disminución de aforos, que hay mayor amplitud de espacios y más ventilación, que se exigirá el uso de cubrebocas.

Mencionó que han están tomando las decisiones en función de lo que indica el Comité Estatal de Seguridad en Salud y son las recomendaciones que han dado a los municipios, por lo que recién tuvieron una reunión con los 46 para revisar la planeación de los eventos que van a realizar, que participó el director general contra Riesgos Sanitarios, Luis Carlos Zúñiga.

Buscan equilibrio con otros sectores

Dijo que como servidores públicos tenemos la responsabilidad de encontrar el equilibrio con todos los sectores económico, salud mental, el funcionamiento no sólo para los pacientes Covid sino con otras necesidades como cáncer, enfermedades crónico degenerativas, que se han accidentado, etc.

“Si se identifican riesgos que superen beneficios harán recomendaciones como pasó con el Rally un evento ya arrancado”, precisó.

Aseguró que si se mantienen protocolos y se miden los indicadores que construyen el semáforo de reactivación económica, si las camas de hospitalización no se ven rebasadas y la tasa de letalidad no se incrementa y si los ventiladores, que hoy son 71, de casi mil que hay en el estado no alcanzan un número mayor lo estarán comunicando diario.

Si los indicadores se siguen incrementando como en el resto del mundo, puede ocurrir que haya un retroceso al semáforo amarillo.

Dijo que el contagio del Ómicron se parece mucho al sarampión y recomendó el doble cubrebocas y que busquen los que tengan mayor eficiencia.