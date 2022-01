Evitan hoteleros secuestros virtuales y extorsiones en León

Para evitar ser víctimas de delitos como secuestro virtual y extorsión, los empresarios del sector hotelero en León, han implementado diversos protocolos de prevención, capacitación y recomendación con sus empleados, todo para mantener seguros en sus establecimientos, comentó Juan Pablo Rocha Moreno, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León.

“Desde el sector hotelero para evitar los secuestros virtuales y para estar evitando lo que son las llamadas de extorsión, estamos buscando aleccionar a nuestro personal, capacitarlo en ser más observadores en cuanto a buscar conductas anómalas”, mencionó.

Explicó que todo el tiempo toman en cuenta las recomendaciones de las autoridades para nos ser víctimas de dichos delitos, entre ellas es el no brindar información personal, evitar utilizar los mismos caminos de manera regular y no exponerse a escenarios poco seguros en la vía pública.

“Estar generando recomendaciones en pro de no ser víctima de estos hechos, yo creo que hemos tomado las que la misma autoridad nos sugiere, que busques no dar mucha información personal, no regresarte por el mismo camino”, dijo.

Respecto a las medidas preventivas en el interior de los establecimientos, Rocha Moreno informó que se ha reforzado al personal de seguridad, se han mejorado los sistemas de iluminación en los hoteles y también los guardias cumplen con los protocolos de vigilancia al interior de los edificios de hospedaje.

“En el caso de nosotros como establecimientos reforzar nuestro personal de seguridad, seguir reforzando todo lo que son la iluminación, los guardias hacia el interior de nuestros establecimientos y creo que es un trabajo articulado que hemos estado realizando con las cámaras”, explicó.

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León, explicó que la tecnología ha sido un elemento muy importante para la seguridad en los edificios, por lo que han implementado métodos de vigilancia articuladas, con video, entre otros modelos digitales.

“Los temas de la comunicación electrónica es muy importante, al estar apercibiendo al resto de los compañeros de algún supuesto, de alguna tentativa, algún delito, entonces son algunas de las acciones que hemos estado realizando de manera articulada, entre la autoridad, en conjunto con la iniciativa privada, nosotros como cámaras”, finalizó.