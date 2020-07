Evelyn López sin respuesta del IMSS

León,Gto.- Evelyn López es una madre y trabajadora de una empresa extranjera que se dedica al desarrollo de arneses automotrices, que narro la triste historia de muchos otros empleados de empresas radicadas en León, que al no contar con el certificado de la toma de prueba del Covid-19 por parte del IMSS, no puede presentarse a trabajar y enfrenta el riesgo de terminar sin trabajo

Incertidumbre

La mañana de este miércoles la joven mujer fue captada junto a su hijo de nombre Fernando Daniel en las instalaciones de HGZ No. 21 del IMSS, para que se le practicara la prueba del Covid por parte de personal médico al sumar ya dos días pero sin tener respuesta favorable

De acuerdo a lo comentado por Evelyn “me encuentro desde las 4:30 de la tarde del martes en espera que se me practique la toma de prueba, pero fue pasadas las 10:30 de la noche y no pasó nada, el nuevamente llegue desde las 07:30 de la mañana y resulta que me la están negando al tener el servicio médico en el turno de la tarde”, esto es estresante dado que está en riesgo mi salud y trabajo que es mi único sostén.

Así pasó

Fue el pasado domingo 12 de julio que un familiar de Evelyn López y de Fernando Daniel (madre e Hijo) fue confirmado como portador de Covid-19, ante la noticia la empleada notificó a la empresa Yasaki de origen Japonés y dedicada a la fabricación de arnes automotrices

Las instrucciones fueron claras acudir a realizarse las pruebas correspondientes en el IMSS para conocer sobre la condición de salud, luego de haber convivido con el familiar contagiado

Pese a buscar alternativas como que se me modifique el horario de consultas o alguna otra, existe una completa cerrazón del personal del instituto, “no dan muestra de querer apoyarnos a nosotros trabajadores derechohabientes”. Enfrentamos dos riesgos el tema de salud saber si somos portadores del virus y segundo el poder perder el trabajo en estos momentos tan difíciles, compartió la inconforme.

“Tenemos que contar con una incapacidad para justificar nuestra ausencia y confinarlos en casa como se recomienda por el sector salud y estamos de acuerdo con estas medidas, pero el problema priva que no se brinda la atención por parte del personal médico para que se nos realice la toma de prueba Covid-19” dijo molesta y angustiada Evelyn López