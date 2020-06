Evalúan a postulantes para becas de posgrados en el extranjero

Será antes del 30 de junio cuando Educafin de a conocer a los ganadores de la beca Talentos de Exportación que podrán realizar algún posgrado en universidades de Canadá, Alemania, Inglaterra o Estados Unidos, de manera presencial.

Los 18 estudiantes guanajuatenses están siendo evaluados para ser beneficiados son originarios de los municipios de Uriangato, León, Salamanca, Salvatierra, Celaya, Guanajuato e Irapuato.

Las maestrías que estarán cursando son Master en Mercadotecnia y Comunicación Digital. Global MBA, Master of Business Administration, Msc Advanced Microelectronics Systems Engineering, Master in International Business, Master Garder and International Relations, Master in International Political Economy, Máster en Dirección de Comunicación Corporativa y Marketing Digital, Master in Big Data & Business Intelligence, Core MBA, Máster en Dirección y Gestión de proyectos, Máster en Neuropsicología en Niños, MBA con especialidad en Gerencia de Servicio de Salud + Máster en Dirección y Desarrollo Directivo, MBA con especialidad en Gestión de Proyecto de Construcción, Master en Marketing y Comunicación, Master en Dirección y Administración de Empresas, Master en Dirección Digital y Comunicación/ MBA con especialidad en Marketing Digital+ Master en Dirección y Desarrollo Directivo.

Las instituciones donde llevarán a cabo sus estudios son IMF- Business School, Berlin School of Business and innovation, University Canada West, University of Bristol, NEXT Education, Newcastle University, Concordia University Chicago y Cerem international Business School.

Jorge Enrique Hernández Meza, director de Educafin, dijo que el convenio Talentos de Exportación – Fundación Beca permite que los seleccionados obtengan por parte de la Fundación la gestión de la admisión a la universidad, un porcentaje del costo de la colegiatura, seguro de gastos médicos, apoyo único de $10,000 pesos para el boleto de avión y un monto para gastos de instalación; de parte de Educafin, el apoyo será para cubrir los gastos de manutención de hasta 207 mil 264 pesos durante 12 meses.

La convocatoria destaca un esquema de condonación del financiamiento que otorga Educafin que puede ser condonable siempre y cuando el estudiante concluya satisfactoriamente el programa de posgrado y realice un proyecto social en beneficio del estado de Guanajuato.

De acuerdo con el comunicado de Educafin, los convenios con instituciones educativas nacionales y extranjeras son para realizar una maestría o doctorado de forma presencial, semipresencial o en línea en el extranjero, pero en este caso se habla de “boleto de avión”, situación que no fue aclarada, puesto que la educación en el mundo se sigue llevando a cabo de forma virtual.