Evalúa Zoo León regresar a su modelo de visita segura ante alza de contagios

León, Gto.- Debido al incremento de contagios por Covid-19 en Guanajuato, el Parque Zoológico de León evalúa la opción de regresar a su modelo de Visita Segura, que permite el ingreso de los visitantes a través de sus vehículos, respetando así la sana distancia, informó para El Sol de León, David Rocha Lemus, director del espacio público.

“En ese sentido nosotros estamos listos, previendo el esquema de Visita Segura que ya lo teníamos y que fue una muy buena opción para poder habilitarlo un día a la semana, estamos estudiando todas situaciones y esperemos que pronto ya podamos realizar este modelo, para aplicar un día a la semana este modelo”, mencionó.

En comparación con el mes de enero del 2021, el Zoológico de León registra una disminución del 40 por ciento de sus visitantes, debido a que las familias se encuentran afectadas económicamente y de salud, ya que desde el 2020 se vivió una crisis tanto de salud y económica a causa del virus Sars-Cov-2.

“No han sido años habituales, han sido años un poco más austeros en cuanto a la visita de la gente, esto se debe a varios factores, uno la economía de la gente no es igual, dos sí existe mucha gente que está pasando por situaciones complejas y otras evitan las aglomeraciones”, dijo.

Por el momento en el Zoológico se están siguiendo todos los protocolos de sanidad, se vigila el uso de cubrebocas en los ciudadanos, la sana distancia, se promueve el lavado de manos y también se desinfectan todas las zonas de contacto público, para mitigar los riesgos de salud.

“Estamos operando normal por así llamarlo, sin embargo las acciones para garantizar un espacio seguro no han terminado, seguimos impulsando que la gente use su cubrebocas, que use el gel desinfectante, que se lave las manos, tenemos gente que nos está ayudando a que estén abriéndose lo más posible y sobre todo estamos desinfectando zonas de contacto”, dijo.