Evacuan el Hospital General de León

León, Gto.- “Tengo a mi hijo adentro del Hospital, me encomendé a Dios y me quedé sentada por sí algo ocurría”, expresó María Elena Rodríguez.

Añadió: “Cuando llevaron a la gente al estacionamiento yo no me moví porque dije cómo voy a dejar aquí a mi hijo y me voy a ir para allá, qué tal si se cae el edificio, en el nombre de Dios me quedé sentada y con la fe de que no pasara a mayores”.

En el Hospital General de León la mayoría de los familiares y trabajadores sintieron el temblor, les aterró la idea de un posible derrumbe en el edificio por la forma inusual en que se movió la tierra, pero al tener a sus pacientes internados prefirieron no moverse de su sitio en caso de alguna emergencia y apoyar en el traslado.

Retiran a personal de HGL

Fue alrededor de la 13:00 horas cuando reunieron al personal del HGL para darles a conocer detalles del Simulacro cuando sintieron el sismo y no tuvieron otra opción más que desalojar el nosocomio.

“Apenas nos estaban explicando el protocolo para el Simulacro Nacional cuando tembló”, mencionó personal del Hospital General de León porque se iba a realizar el 20 de septiembre.

También a los familiares de los enfermos que se encontraban en el área de urgencias los invitaron a abandonar la sala y esperar en el estacionamiento, luego de unos minutos volvieron a ingresar y continuar con sus actividades normales.

“De repente sentí un mareo, pensé que se me había bajado la presión y en ese momento vi como sacaron al personal, doctores y enfermeras y yo le dije a mi hija ha de ser un simulacro porque hoy se conmemora el terremoto de 1985”, mencionó Alberto Jiménez.

En cambio, Nancy dijo que sí sintió el sismo, sin embargo también se quedó sentada a un lado del edificio sin temor debido a que la ciudad no es zona sísmica y los edificios cada vez están construidos para soportar eventos naturales.

“Yo creí que era malestar mío comencé a marearme y la gente empezó a decir, está temblando y salió del edificio para resguardarse, yo me quedé aquí porque los edificios cada vez son construidos para aguantar este tipo de suceso”, finalizó.