Estudiantes a merced del hampa

Estudiantes de la preparatoria del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior, (SABES) de San Pedro de los Hernández, son víctimas de robos y asaltos, principalmente los que estudian en el turno vespertino. Padres de familia y alumnos piden a las autoridades la presencia de la Policía Municipal, pues a pesar de que hay un destacamento del Ejército Mexicano a un costado, su presencia no inhibe a los ladrones.

En los últimos días cinco jovencitos, entre ellos una mujer, han sido despojados de sus pertenencias, los ladrones, dos hombres armados que tripulan una moto, se llevan hasta las mochilas de los estudiantes.

Entre dos arroyos

La escuela se encuentra ubicada sobre la calle Rodolfo Padilla casi esquina con el bulevar Vicente Valtierra. El plantel, está situado entre el arroyo de Los Naranjos y el arroyo de Alfaro, es una calle solitaria y únicamente los estudiantes pasan por ahí, siendo una zona muy vulnerable y de fácil operación para los amantes de lo ajeno.

Los alumnos son vecinos de las colonias San Pedro de los Hernández, San Pedro Plus, Los Ángeles, Jardines de Oriente, Barrio de Guadalupe, Eyupol, Portones de San Pedrito y San Miguel de Renteria.

Poco apoyo del director

“Los alumnos salen a las 08:30 de la noche, pero ahora con la pandemia, los dejan salir antes, es algo que el director de la escuela decide en el último momento y no estamos de acuerdo, porque a veces, los dejan salir a las siete o a las 8 de la noche y se tienen que regresar solos, lamentablemente solo le importa el tema de las cuotas, pero cuando abordamos el tema de la vigilancia en las juntas, dice que no puede hacer nada”. Expresó una madre de familia.

Los asaltos a los estudiantes no son nuevos, es una situación que han vivido varias generaciones de jóvenes que han estudiado en esta escuela.

El pasado martes, dos adolescentes fueron asaltados y el miércoles, una jovencita y dos compañeros que ya iban a su casa, fueron despojados de sus mochilas.

Se llevan la mochila completa

Los alumnos comentan que anteriormente, los ladrones, les exigían el teléfono celular y dinero. Pero ahora, se llevan la mochila completa con cuadernos y libros incluidos.

Como medida preventiva, los estudiantes comenzaron a irse en grupos de cuatro o más personas, sin embargo, de nada les ha servido, pues los ladrones, los asaltan a todos.

Los rateros, son dos hombres que tripulan una moto, uno de ellos lleva un arma de fuego y el otro una navaja.

Soldados sin intervención

En el estacionamiento de la Secundaria Técnica No. 58, ubicada a un lado de la preparatoria, desde hace dos años se instaló un campamento del Ejército Mexicano, sin embargo, “los soldados no salen a la calle y cuando lo hacen, aunque han presenciado los asaltos, no hacen nada por defender a los alumnos o detener a los delincuentes”.

En un recorrido realizado por Noticias Vespertinas, se pudo constatar que la calle se encuentra completamente sola una vez que los alumnos entran a clases. En el lugar hay una cámara de videovigilancia pero los padres de familia exigen la presencia de una patrulla de la policía municipal, al menos mientras todos los alumnos se retiran del sitio.