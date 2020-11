Estudian 6 casos de posible reinfección en Guanajuato

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, informó que hay seis casos en estudio de pacientes que tuvieron Covid-19 y que pudieron haberse reinfectado, situación que conformaría que a pesar de que una persona estuvo contagiada, ésta no genera aún inmunidad por sí misma.

“A aquellas personas que les dio Covid-19, lo que se sabe es que empieza a bajar la inmunidad después de casi un par de meses, a los 50 días en adelante, aproximadamente, y hay casos en estudio de persistencia o de reinfección que tenemos que documentar, no tenemos la tecnología en Guanajuato y todas estas pruebas se han enviado al Indre (Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico).

“Tenemos alrededor de seis pacientes en estudio en este momento, de que ellos mencionaban que ya les había dado aparentemente Covid y empezaban a salir sin cubrebocas, como si estuvieran vacunados y esta situación sigue en investigación, se están haciendo estudios al respecto, pero parece que pueden llegar a infectarse nuevamente, entonces es lo que estamos investigando”, dijo el Secretario de Salud durante su participación diaria en la televisora estatal TV4, donde informa sobre el avance de la Covid-19 en la entidad.

Daniel Díaz Martínez dijo que aún no se ha confirmado si se han dado los casos de reinfección en el estado, pero llamó a no bajar la guardia, porque ni hay inmunidad para las personas que ya tuvieron la enfermedad y la superaron, aunado a que sigue sin haber una vacuna efectiva.

“La recomendación es esa, no exponerse, no pensar que ya tienen inmunidad, es mejor salir con cubrebocas, qué bueno que se hayan recuperado, pero no podemos estar exponiéndoles ni a ellos ni a las personas con las que conviven”.

Díaz Martínez manifestó su preocupación por que aún hay personas que siguen sin respetar las medidas sanitarias y eso se ha notado en que los contagios siguen dándose en el estado.

“Eso es por lo que esta epidemia no se detiene, porque hay personas circulando como si nada, particularmente los adultos, los jóvenes que salen, se suben a un medio de transporte, salen a convivir, salen a una reunión, se organiza una fiesta, hay personas que aparentemente no tienen síntomas mayores, no hay un dolor de cabeza intenso, no hay tos, no hay fiebre, no sienten nada o los síntomas son como un resfriado muy leve, pero ellos al toser, al hablar, al estornudar están transmitiendo el virus y quienes están conviviendo con ellos lo respiran, ese es el mecanismo, así es como se ha contagiado mucha gente o salen muchas personas que aparentemente están sanas, están conviviendo con un asintomático y regresan ya infectadas y llevan el virus a su casa, así es como se están contagiando muchas personas”.