Estrategia federal no ha funcionado: Carlos Juárez

CELAYA, Gto. (OEM-Informex).- Carlos Juárez, director en México del Instituto para la economía y la paz, dijo que la Guardia Nacional y el Ejército no han sido la solución ante un creciente fenómeno de inseguridad y homicidios en Guanajuato y en todo el país, por lo que es indispensable cambiar de estrategias.





➡️Suscríbete a nuestra edición digital





“El principal factor que nos dice que necesitamos buscar otras formas para construir la paz y la seguridad, es la falta de resultados de la Guardia Nacional, del Ejército y de todos los sistemas de seguridad. Desde la declaratoria de la guerra contra las drogas en diciembre de 2006, hemos visto que van empeorando los datos”, comentó.

Resaltó que en 16 años no se han visto resultados, lo que quiere decir que las estrategias que se han aplicado, y que se parecen mucho a sexenios anteriores, no están funcionando, por lo que es urgente buscar otras maneras.





Local Blindarán Guanajuato con más de 22 mil elementos de Seguridad durante la Semana Santa

“No hemos visto una política pública integral, robusta, que se mida y plantee objetivos en porcentajes de reducción de violencia. Se necesita de una profesionalización de las políticas de seguridad pública, para la construcción de paz”, resaltó.

Reiteró que la presencia del Ejército y la Guardia Nacional en Celaya y en todo Guanajuato, así como en el país, no está dando los resultados que se esperaban, no ha sido la solución para acabar con la inseguridad y el crimen organizado, por lo que es necesario buscar otras formas.

“Guanajuato lleva más de dos años que ocupa el lugar 29 de 32 estados con mayor inseguridad, y creemos que hay un trabajo que se debe de hacer a corto plazo, y esto tiene que ver con mejorar la seguridad pública, que haya condiciones mínimas para que vivir sin miedo, para que no haya violencia criminal”, contextualizó.

IMPUNIDAD POR MUERTES DE POLICIAS

En cuanto a que Celaya, y Guanajuato, son las localidades con más homicidios a policías, a nivel nacional, dijo que es importante reconocer que hay una crisis de homicidios en México, y Guanajuato es el estado que concentra un alto índice de homicidios.

“Hay tasas de impunidad del 97 % en el país, lo que significa que los delitos no se investigan, por lo tanto no hay sentencias condenatorias, no hay culpables, no hay arrestos; y sucede con los feminicidios, homicidios. Así que antes de cuestionarse por qué están sucedieron homicidios contra policías, tendríamos que investigarlos, y entender las dinámicas que están ocasionando estas crisis”, comentó.

Destacó que la mayoría de las personas asesinadas son jóvenes, pero la pregunta es cuál es la respuesta de la sociedad ante el homicidio de policías, de que a las familias les están arrebatando a sus jóvenes.

“Se dice que los jóvenes son el futuro del país, pero ese futuro está enterrado en fosas clandestinas en todo el territorio mexicano. Hoy los jóvenes están vulnerados, están en riesgo constante, y están siendo asesinados”, concluyó.