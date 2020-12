Estoy lista para el reto: Ale Gutiérrez

León, Gto.- Alejandra Gutiérrez Campos es una mujer a la que le gusta enfrentar y superar los retos que se le presenten. Para lograr ello, explica, le gusta “ver, oír y sentir para poder actuar”.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana, Alejandra Gutiérrez, precandidata del PAN por la alcaldía de León, se define como “muy humana, preocupada por los demás, no me gusta quedarme cruzada de brazos. No soy ciega, no soy sorda ante lo que pasa a mi alrededor”. La todavía diputada local afirma que la responsabilidad de encabezar una precandidatura única es hacia el mismo partido, hacia la ciudadanía y hacia las futuras generaciones de mujeres.

Se ve emocionada por la oportunidad de su partido, Acción Nacional, de designar a una mujer la candidatura por la presidencia municipal de la localidad más importante para el PAN; sin embargo, señala que la capacidad no es cuestión de género.

“¿Por qué una mujer no? ¿Por qué un hombre sí? Tenemos muchos municipios gobernados por hombres y tenemos muchos problemas de seguridad. No es un problema de ser mujer u hombre; si estás preparado, estás dispuesto y quieres, puedes hacer las cosas bien”, indica Gutiérrez Campos.

Al abundar en una de las problemáticas que más aquejan a la sociedad: la inseguridad, dijo que “dure 12 años en el municipio de León, no solamente viendo temas de Tesorería, porque la Tesorería tiene contacto con todas la Administración y me tocó ver temas de seguridad y también me tocaba tomar decisiones en ese sentido”.

“No me da temor, sé cómo funciona el área pública y en seguridad el tema de inteligencia es fundamental, así como seguir preparando a los cuerpos de seguridad y equiparlos. Tienes que trabajar de manera coordinada y tienes que mandar una señal clara de que no permites la impunidad, porque cuando permites la impunidad es invitar a quien no lo hacía a que también lo haga”, advierte.

Para ello, indica, “tienes que ser muy firme y no permitir eso; tienes que cortarlo de tajo. La gente que me conoce trabajando sabe que como puedo ser la persona más amable, puedo ser la más ruda, porque hay que tomar decisiones serias”.

EN PRIMERA PERSONA

Se reconoce como mujer de éxitos por su trayectoria profesional. “Los hechos y la propia historia y resultados hablan más de lo que puedes decir. No hay mejor carta de presentación que lo que tú ya lo hiciste y lo que diste como resultado”.

Habla en primera persona. “Yo he sido la única mujer tesorera en León; no ha habido otra mujer tesorera en León y ahí están los resultados. También estuve en la iniciativa privada y ahí están los resultados; estuve en despachos corporativos y ahí están los resultados . Fui diputada federal y me tocó estar en toma de decisiones y encargos importantes. Fui secretaria en la Comisión de Presupuesto, en Comisiones que por lo general estaban ocupadas por hombres. Me tocó presidir la Permanente cuando pasó lo de la gasolina, yo era la presidenta de esa Comisión que era la más importante y tenía de compañeros a Mario Delgado (ahora presidente de Morena) y Rocío Nahle (secretaría de Energía), coordinadores de grupos parlamentario del Senado y de la Cámara de Diputados y no tuve ningún problema”.

También mencionó entre sus logros, el trabajo hecho en la Comisión de Hacienda del Congreso de Guanajuato. “No hicimos el mínimo indispensable, capacitamos a los servidores públicos, generamos sistemas informáticos que antes no existían para que las leyes pudieran ser presentados en medios electrónicos, que hicieran cálculos y evitar errores. Se les acompañó para que los nuevos funcionarios evitaran los errores de auditoría por desconocimiento o por negligencia. Aprobamos auditorías y es la primera vez que se va a dejar, en el momento en que yo pida la licencia, sin una sola auditoría pendiente terminada para aprobar".

Agrega que "hemos trabajado de una manera diferente, hemos aprobado auditorías con observaciones para un partido y otro porque hemos sido completamente objetivos… qué mejor carta de presentación que lo que ya has hecho".

Sin mencionar nombres, hace un reconocimiento a ellas, las que en el pasado abrieron camino.

"Voy a insistir en que hoy estoy aquí gracias a muchas mujeres que trabajaron, se sacrificaron, dieron la lucha para ser tomadas en cuenta y que para ser tomadas en cuenta tuvieron que hacer lo doble, lo triple que un hombre, que hicieron bien su trabajo; muchas de ellas ni siquiera están vivas, muchas de ellas ni siquiera vieron sus frutos”.

“Yo tengo una responsabilidad todavía mayor por el simple hecho que voy a participar en igualdad de condiciones, pero también tengo una responsabilidad con las mujeres porque no me puedo dar el lujo de hacer mal las cosas mal y cerrar las puertas a futuras generaciones”, afirmó la precandidata del PAN.

Destacó que en 12 años en la administración pública de León estuvo en Cultura, Deportes y hasta en pipas municipales; conozco la centralizada y la descentralizada; siempre estuve en Tesorería pero en diferentes puestos, fui el enlace con la Tesorería con todas las áreas, fui tesorera en todos los Consejos porque mi área era la de enlace con todos; en la Tesorería, yo veía lo contable y lo jurídico por eso conocí todos los lados”.

PAN, MUJER, LEÓN

De la determinación de su partido para decidir una candidatura de mujer, señala que “es un plus en municipios rentables; somos un grupo de rentabilidad diferente en Irapuato y León. Los tiempos son perfectos porque durante años yo he tocado puertas, he picado piedra, me ha tocado dar mejores resultados que muchos hombres, trabajando doble, desvelarme para que nos tomen en cuenta como mujeres”.

Añade que “siempre ha señalado que no es un tema de mujer o de hombre; es un tema de capacidad y de experiencia. Hemos tenido gobernantes hombres muy malos y no por eso se ha etiquetado al género. Lo que yo siempre he apostado es que nos la oportunidad porque en Guanajuato tenemos muchas mujeres preparadas y fue con lo que inició nuestro presidente del partido. ¿Por qué León e Irapuato que son los municipios más grandes? No es solamente por una cuota de género, porque pudo habérselo dado a municipios más pequeños. La respuesta es clara, porque tenemos mujeres capaces, con la experiencia para que puedan estar ocupando esas posiciones”.

SU MOTIVACIÓN

A pregunta expresa sobre su motivación para encabezar la planilla única que busca la candidatura a la presidencia municipal de León, Gutiérrez Campos respondió que ese “es el lugar donde de manera directa puedes cambiar el entorno de vida de la gente.

“Cuando hay algún problema, la primera ventanilla a la que se acude el ciudadano es el municipio y también es el primero que ayuda. Es una oportunidad de oro; en lugar de estarnos quejando de por qué no se hacen las cosas diferentes, hay que actuar y cambiar las cosas”, menciona.

Alejandra Gutiérrez Campos tiene 44 años de edad, nació en San Juan de los Lagos; a los 18 años llegó a León a estudiar Derecho en la Universidad La Salle. Mientras estudiaba la invitan a trabajar en la presidencia municipal de León. Sus padres siguen viviendo en aquella ciudad de Jalisco.

“Siempre me han apoyado; mi papá es panista de toda la vida, por él estoy yo en el partido. Él participaba en las campañas allá y siempre se perdía; yo le decía ¿por qué sigues haciendo campaña y le metes todos los kilos, si siempre se pierde? El me contestaba que porque se iban dando pasos”.

A su padre, José Gutiérrez le invitaron dos veces a ser candidato. “Cuando ganó el PAN la primera vez no quiso porque decía que no tenía la preparación académica que se requería”. Su tío, Moisés Loza fue el segundo presidente panista en San Juan de los Lagos. “Ya lo traigo desde familia”, afirma con una sonrisa.

EQUIPO PLURAL

La planilla registrada por Alejandra Gutiérrez como aspirantes a la candidatura del PAN ya fue aprobada y publicada su aceptación. Por ser única no habrá precampaña al interior del Acción Nacional, marcada del 3 al 31 de enero. Sin embargo, ese tiempo lo utilizará para “platicar con la militancia, para acercarse a la militancia, para escuchar y eso te sirve para poder estar preparando lo que sigue”.

De su planilla, afirmó que “es plural, con diferentes perfiles que vienen a enriquecer el proyecto”.

“Tenemos un objetivo común y agradezco que se estén sumando este proyecto. Obviamente estaremos visitando a más panistas, tengo años en el partido y hay muy buena relación tanto con los panistas de hace muchos años, los sabios del partido”.

Y recordó que hace mes y medio platicó con “don Ángel Vallejo, el panista más antiguo; lamentablemente falleció la semana pasada, pero tengo muy buena relación con los sabios del partido, que es un grupo de adultos mayores, pero también buena relación con los jóvenes del partido; de hecho, el secretario Juvenil del municipio forma parte de mi planilla”, finalizó