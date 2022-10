Estos son los eventos en León que podrás disfrutar en noviembre

León, Gto.- En noviembre llegan al Distrito León MX integrado por el Poliforum, la Feria Estatal de León, el Fórum Cultural y el Patronato de Explora, los mejores eventos; desde conciertos como OV7, María José, Tributo a José a José así como festivales, talleres, noche de poesía y proyección de película y opera. Además, el Centro de Ciencias Explora estará de manteles largos por su 28 aniversario.

Esta es la cartelera de conciertos en el mes de noviembre

Alonso Limón Rode, director general de la Feria de León, anunció la cartera que arranca el 3 de noviembre, mencionó que en un esfuerzo en conjunto llegarán eventos de primer nivel con el objetivo de utilizar todos los recintos del Distrito León MX.

Concierto de LASSO

El venezolano, Andrés Vicente Lazo Usla, más conocido por su nombre artístico Lasso interpretará sus canciones como “Ojos Marrones”, “Ni vivo ni muerto”, “De mí, de mí, de mí”, en el Foro del Lago el 3 de noviembre a las 21:00 horas.

Air Sumpply

Ofrecerá un concierto el 6 de noviembre a las 21:00 horas en el Foro del Lago. Air Supply es un dúo de soft rock formado por el inglés Graham Russell y el australiano Russell Hitchcock; han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, han realizado conciertos en los principales escenarios de los cinco continentes con temas como "All Out Of Love", "Making Love Out Of Nothing At All", "Even The Nights Are Better" y "Goodbye", entre otros grandes éxitos.

José Madero

Viernes 11 de noviembre en el Foro de Lago se presentará José Madero quien Inició su carrera musical como vocalista en la banda mexicana de rock PXNDX.

OV7 30 años

Los intérpretes de "Love colada" y "Shabadabada" se presentarán en la Velaria de la Feria a las 21:00 horas el 11 de noviembre.

Tributo a José José

El Tributo a José José Sinfónico interpretado por Víctor Carré llegará el sábado 12 de noviembre a las 21:00 horas al Domo de la Feria.

Daniel Boaventura

El barítono de canto lírico, llega al escenario del Foro del Lago el sábado 12 de noviembre a las 21:00 horas para deleitar a su público con distintos géneros musicales, pop, jazz, rock, blues.

Cultura Profética

La banda de reggae originaria de Puerto Rico, llegará el domingo 13 de noviembre al Foro del Lago para interpretar “Ilegal”, “Fuiste cruel”, “La complicidad”, entre otros temas.

Luis Ángel “El Flaco”

El cantante versátil de banda de Mazatlán se lanzó como solista en 2020, ahora interpretará “Confieso”, “Te lo debo a ti” entre otros temas el 18 de noviembre en El Centro de Espectáculos de la Feria de León o Palenque.

María José

El viernes 25 de noviembre a las 21:00 horas en el Domo de la Feria deleitará a su fans con “Prefiero ser su amante”, “Él era perfecto”, “Me equivoqué”, “Un nuevo amor”, entre sus más grandes éxitos.

Ed Maverick

Eduardo Hernández Saucedo, se especializa en los géneros de música folk, alternativa y rock, dará un concierto el 26 de noviembre a las 20:30 horas en el Foro del Lago.

Shaker Room

Shaker Room es un Cocktail Show, que llegará el 27 y 28 de noviembre a las 12:00 horas en la Terraza de las Naciones.

Lucha libre AAA

El lunes 14 de noviembre a las 20:30 horas en el Domo de la Feria.

Forum Cultural

Karla Paola Trejoluna, coordinadora de Comunicación Social Forum Cultural Guanajuato, compartió que el complejo cultural está marcado por grandes eventos: Día de Muertos, danza , temas de literatura, actividades y el aniversario del Museo de Arte e Historia que cumple 14 años

1 y 2 de noviembre

Talleres del Día de Muerto: Viajando por el mundo, este evento se realizará cada hora de 11:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas, es un taller de educación y mediación del Museo de Arte e Historia de Guanajuato.

Lecturas de la muerte a las 17:00 horas en el MAHG, Tapetes para Día de Muertos en vinculación con la Universidad Iberoamericana de León de 11:00 a 14:00 horas.

Del 1 al 6 de noviembre

Fortalecimiento de muestras tradicionales y arte visuales que podrás disfrutar de martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, sábado y domingo de 11 a 18:00 horas en el Museo de Arte e Historia de Guanajuato.

4 de noviembre

Llega Noche de Poesía en el marco del Festival Internacional de Literatura a las 19:00 horas en la Biblioteca Central Estatal Wigberto Jiménez Moreno; ese mismo día será la proyección de película "Notiicas Lejanas" (2005), con comentarios finales del director Ricardo Benel a las 17:00 horas, en la Sala de proyecciones del Museo.

5 de noviembre

Se realizará el taller de libro ilustrado impartido por Delia Galván Carranza a las 12:00 horas en la Pérgola del Museo; presentación del editorial "Por el camino de la noche", de Alejandro Montes Santamanta, con la participación del autor y escritor Pedro Rivera a las 18:00 horas en el vestíbulo del MAGH y nuevamente se proyectará La Traviata en el auditorio Mateo Herrera a las 10:55 horas en vivo desde el Met de New York.

11 de noviembre

"Vientos de cambio", obra coreográfica de Xitlali Piña y Víctor Manuel Ruiz, se llevará a cabo Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, acceso a partir de 12 años a las 20:00 horas.

17 de noviembre

Noche de Museos presenta "Hacer mundo", para jóvenes de 16 a 30 años de 18:00 a 19:30 horas, además será la presentación de "Paraje de encuentro" a las 19:00 horas en Auditorio Mateo Herrera.





Explora

Gerardo Ibarra Aranda, director general Centro de Ciencias Explora indicó que las actividades inician el 5 de noviembre con el Evento de Día de Muertos, “Ofrendas, Catrines y leyendas” de 10:00 a las 19:00 horas.

Talleres “Los microorganismos de la tierra”, exploradores de la UNAM los jueves 3, 10 y 30 y sábado 5 a las 16:00 horas, también estará el taller de fotosíntesis y el cambio climático, exploradores UNAM a las 16:00 horas los días jueves 10, 30 y sábado 12.

Viernes de recreo “Descubriendo el polo norte” que se llevará a cabo el viernes 25 de noviembre de 9:00 a 14:00 horas y un evento especial sobre “28 aniversario de Explora”de 10:00 a 19:00 horas el sábado 26 de noviembre.

Poliforum

Alejandro Gutiérrez de Velasco, director General en Poliforum León, mencionó que del 30 de octubre al 5 de noviembre se llevará a cabo la reunión anual de Academia Mexicana de Neurología que pretende convocar a más de un mil doctores, Expo canarios y Canhijos de 5 al 6 de noviembre.

Además, del 9 al 11 de noviembre se llevará a cabo el Forum Educativo Vocacional y Profesiografico donde se muestra oferta educativa para estudiantes que van saliendo de la secundaria y preparatoria, en la misma fecha se realizará el 12° Congreso Interestatal de Contralores Municipales en el que más 1 mil contralores aprenderán las técnicas, buenas prácticas que se hacen en diferentes municipios de México; del 10 al 11 de noviembre llega la convención nacional de IMEF con especialistas en finanzas y Foro Logístico de Transporte el día 15 de noviembre.