Estos eventos se llevarán a cabo en León para conmemorar el Día Internacional de las Desapariciones Forzadas

León, Gto.- Este viernes 30 de agosto se llevarán a cabo una serie de eventos en León en conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas por parte del colectivo Madres Guerreras de León.

Las actividades arrancarán a las 06:00 de la mañana con la colocación de lonas en varios puntos de la ciudad, y, más tarde, a las 10:00 am con la pega de mosaico afuera de las instalaciones de la Fiscalía de Guanajuato en León.

Ya por la tarde, a la 01:30 pm se llevará a cabo una marcha pacífica desde el Arco de la Calzada hasta afuera de la Presidencia Municipal, y a las 02:30 pm, se pronunciarán unas palabras de los colectivos para sus familiares desaparecidos.

A las 05:00 pm se realizará el último evento para cerrar el día con una misa en el templo Inmaculado Corazón de Mario en el Centro de la ciudad para pedir por los desaparecidos.

Por su parte, Héctor Díaz Ezquerra, comisionado Estatal de Búsqueda en Guanajuato, comentó que el estado se mantiene respetuoso de cada una de las actividades que realicen los 26 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas que hay en Guanajuato.

“Estas acciones las llevan a cabo cada uno de los colectivos en los diferentes municipios, el estado es muy respetuoso a las actividades que cada colectivo quiera hacer, algunos hacen marchas, otros mandan decir misas, otros hacen algunos actos conmemorativos como sitios de memoria y reparación, es algo muy íntimo por parte de los colectivos, las buscadoras independientes y de las familias”, dijo.

Ezquerra aseguró que los 46 municipios ya cuentan con sus Células de Búsqueda bien consolidadas desde marzo del 2022, pero que además hay alrededor de 50 familias buscadoras independientes que también hacen estos trabajos.

“Es importante también mencionar eso, que no es necesario pertenecer a un colectivo para que se lleven a cabo búsquedas, las acciones en vida, en campo, o en sus diferentes tipos, y aunque no es un tema que le corresponde a la comisión para tampoco acceder a lo que se tiene derecho por ser víctima de desaparición, no es necesario pertenecer a un colectivo para acceder a esto que por ley les corresponde”, agregó.

Horarios

06:00 am Colocación de lonas en varios puntos de la ciudad

10:00 am Pega de mosaico afuera de las instalaciones de la Fiscalía de Guanajuato en León

01:30 pm Marcha pacífica desde el Arco de la Calzada

02:30 pm Palabras de los colectivos para sus familiares desaparecidos

05:00 pm Misa en el templo Inmaculado Corazón de Mario en el Centro de la ciudad