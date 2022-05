Estelita, madre, guerrera, influencer y orgullosa “chacharitas”

León, Gto.- Blanca Estela Torres Varela, no sabe si recibirá algún regalo del Día de la Madre. Lo único seguro es que como desde hace 21 años, tendrá que salir con su triciclo al kinder y secundaria de su colonia a vender sus “chacharitas”, oficio que le ha permitido ayudar a su esposo a sacar adelante a sus cuatro hijos y la admiración de sus clientas que la siguen a través de sus redes sociales.

CHACHARITAS

Todos la conocen como “Estelita Chacharitas” se dedica a la venta de cosas de segunda mano como zapatos, ropa, cualquier tipo de “chacharas”, cosas que a veces a alguien no le sirven; ella los lava, les da su manita de gato y los vende. Para ella no hay descanso, de domingo a domingo atiende su negocio afuera de la telesecundaria y el kinder de la colonia Valle de San José, y los domingos, se instala en las placitas de Valle de San José y 10 de Mayo.

A través de esta actividad ha logrado sacar adelante a sus cuatro hijos Edgar, de 24 años; Jonathan, de 21; Johana, de 16; y Yatziry, de 9; al lado de su esposo con el que cumplirá 25 años de casada.

“Soy una mujer muy guerrera. Todas las mañanas me levanto desde las 6:00 de la mañana busco como salir adelante, poner mi puesto, regreso para dar de almorzar a mis hijas”.

Cuando no tiene mercancía sale a las calles a buscar entre las bolsas de basura y busca que le puede servir.

MAMÁ

Se convirtió en madre a los 19 años comparte que se fue totalmente enamorada, sin pensar en nada y vivió muchas carencias, confesó que en todos sus embarazos, se pone muy delicada de salud.

“Como mujeres vemos las necesidades, tenemos que salir apoyar al esposo, la situación está muy complicada”.

Se define más guerrera que luchona, al ver que sus hijos tienen hambre, no se va a esperar a que le caiga el dinero del cielo, junta basura, botellas, lo que sea para sacar dinero.

“Yo los voy a sacar adelante y eso yo me lo prometí un día que desperté sin tener nada para comer, ni para un bolillo, ese día solo comimos lentejas cosidas y dije no se merecen esto”.

COVID-19 LE CAMBIÓ LA VIDA

En febrero del 2021 le dio Covid-19, se puso bastante delicada, pensó que no iba superar la enfermedad, cuando salió del coronavirus le dio depresión y ansiedad, se vino abajo su ánimo y dejó de vender, de hacer videos, se encerró en su casa.

Hasta que su sobrino le abrió su página de Facebook, en su primera transmisión hizo su presentación, explicó que iba platicar de su día a día, que iban a conocer a una persona de hogar, ama de casa que le gusta salir adelante.

INFLUENCER

A sus 43 años ha logrado crear su comunidad en Facebook y TikTok, su facilidad en redes sociales, nació cuando comenzó hacer videos, pero solo los pasaba a sus grupos familiares, le comentaron que tenía carisma, facilidad de palabra y le aconsejaron que abriera su página, en ese momento no lo pudo hacer porque tenía un celular de 800 pesos y se le apagaba.

El contenido que maneja, es su realidad, una mujer humilde, común y corriente que sale adelante día al día, que todos vean que las leonesas son mujeres luchonas, emprendedoras y muy trabajadoras.

Declaró que tiene muchas seguidoras que están en depresión y ansiedad, como ella y que gracias a Dios y la página ha salido adelante “sí yo les sirvo de algo con mis temas, mis transmisiones pues lo tomen, que se distraigan”.

Acepta que sí ha recibido críticas como que "ya está grande, vieja ridícula y qué primero se peine".

“De primero sí me saqué de onda y mi amigas me dijeron que así va hacer pero a mí me gusta esto, tengo más buenos comentarios que malos y eso es lo que hace seguir adelante”.

A unas cuadras de ella vive la influencer del momento la “Mona”, desde que iba en la secundaria y la veía como cualquier jovencita llena de juventud.

“No me veo así, a mí me da mucho gusto que les vaya bien, yo los veía como yo, vendiendo ropita en las placitas, ahora como están saliendo adelante a todos nos sorprende, nadie se los esperaba y que bueno que toda la gente los apoye”.

DE VIVA VOZ

MAMÁ

“Lo más grande. El mejor regalo que me pudo dar nuestro señor, ser madre llevar en el vientre una personita que depende del amor que se tiene una pareja, algo maravillo, muy difícil por la situación pero todo se puede”.

CHACHARITAS

“Mucho orgullo que la gente me ha visto por más de 20 años, darle en mi triciclo por estas calles, salgo adelante con las chacharitas que la la gente ya no quiere. No me da vergüenza ser esta persona”.

INFLUENCER

“Me da mucho entusiasmo que todas las mujeres aunque seamos cuarentonas usemos las redes sociales. Yo de mis seguidoras recibo alegría, motivación y muchas muestras de cariño”.

REDES SOCIALES

Facebook: Estelita la Chacharitas

Tik Tok: EstelitaTorres0