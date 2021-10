León Gto.- Leoneses prefieren el horario de verano, ya que aseguran que el día se puede aprovechar más para las diversas actividades que realizan, esto ante el fin de este horario que se realizará la madrugada del domingo donde se retrasa una hora el reloj.

Este próximo 31 de octubre asegúrate de atrasar tu reloj una hora, ya que concluye el horario de verano y comienza el horario de invierno, es decir, el domingo 31 de octubre a las 2:00 de la mañana, se retrasa a las 1:00 de la mañana, por lo que deberás de modificar tu reloj y así evitar contratiempos.

Con este cambio de horario amanecerá más temprano, cerca de las 6:30 de la mañana ya comenzará a aclarar el día, así mismo por la tarde-noche se oscurecerá alrededor de las 19:00 horas.

“Me gusta más este horario porque se aprovecha más, es mejor tanto como amanece y cómo anochece, no se te hace tan noche rápido, llegas pronto a casa, te acostumbras y te adaptas a este horario, para mí siempre ha sido bueno, mejor que el otro”, mencionó Rosa María.

Los comerciantes de la Zona Centro concuerdan con que el término del horario de verano perjudica en las ventas y la clientela, “Ya está uno impuesto, en la noche la hora de dormir y de levantarse, para mi no me afecta pero si me incomoda por los clientes, en este horario que se va a terminar hay más clientes por lo tanto hay más personas y mayores ventas”,comentó Jacobo Hernández, bolero del Centro Histórico.

Para Ruth Edith López Hernández, este horario que está por concluir es aprovechado mucho más, ya que asegura que se puede salir con más seguridad con la familia no importando la hora, ya que la luz del día se extiende un poco más y eso a su vez le genera más tranquilidad.

“Me gustaría que solo fuera un horario todo el año, este que tenemos, y no cambiarlo porque se aprovecha más el día, además de que para acostumbrarse se lleva algunos días, ahorita con la inseguridad si me da más pendiente ya que uno saldría de alguna manera más noche del trabajo", manifestó Ángel Estrada.