Este miércoles, celebrará la Asunción de María en León

León, Gto. El templo de la Santísima Trinidad y de las Tres Aves Marías, ubicado en Zona Centro, ya está listo para recibir a los devotos de la virgen. La noche del 14 de agosto se reza el rosario y se coloca a la “reina” acostada sobre manzanas.

Luisa, una señora de 73 años de edad, dijo que es una tradición ir a esta festividad debido a que su mamá la comenzó a llevar y ahora ella visita a la virgen acompañada de sus hijas y nietos.

“Esta celebración, pero en cuanto iba entrando al templo, lo vi adornado y olía tan rico, solo sentí un nudo en la garganta y cuando llegué al altar y vi a la virgen en su cama rodeada de flores, me solté a llorar hasta que me desahogué”, indicó.

“Una vez que pude hablar con mi madre lo hice y le pedí que mi niña no se la llevara porque le detectaron un soplo en el corazón, estábamos pasando mi esposo y yo por un mal momento y no teníamos dinero, en ese momento sentí que ya no podía más y el milagro que me hizo la virgen es que un doctor de buen corazón me atendió a mi hija y yo sin decirle que no tenía ni un peso, no me cobró y luego a mi esposo le ofrecieron un mejor trabajo y a partir de ahí, mi vida cambió”, explicó.

Esta celebración con más de cien años de antigüedad, reúne a cientos de familias que van por su manzana para comer o ponerla en su lugar de trabajo u hogar ya que al estar bendita se sienten protegidas.

Esta familia acude a misa de las ocho de la mañana y luego se van a su casa donde celebran en familia, ellas hacen tamales y atole, luego le rezan y toda la tarde es para pasarla en familia.

“Nosotros también le hacemos un altar a la virgen en la casa, le tenemos su cama y le decoramos con manzanas pero siempre acudimos a misa, vamos por nuestra manzana bendita y la ponemos junto a las nuestras, en este día solo se lo dedicamos a mi madre María”, dijo Luisa.

En cambio, Adriana dijo que cada año va a la celebración de la Asunción de María desde el día que se enfermó su hija del corazón y cuando iba por la calle 5 de Mayo para acudir a rezar a Catedral vio el templo y decidió pasar a rezar.

“Yo no sabía lo curioso es que las personas aseguran que la reliquia les dura todo el año sin echarse a perder”.