Este fin de semana salieron 400 leoneses rumbo a San Juan de Los Lagos

Alrededor de 400 personas, salieron este fin de semana con rumbo a San Juan de los Lagos, informó Crescencio Sánchez Abúndis, Director de Protección Civil quien agregó que a pesar de que este año, debido a la contingencia sanitaria autoridades de salud recomendaron no realizar peregrinaciones, la dependencia que encabeza si está realizando monitoreo y brindando asesoría a los peregrinos.

“La basílica de San Juan de los Lagos no está en condiciones de recibir peregrinos, por lo que permanecerá cerrada, son disposiciones de las autoridades de Protección Civil y de Salud del estado de Jalisco, desde hace semanas estamos analizando el tema y se acordó que no las puertas del templo no estarían abiertas”, expresó Crescencio Sánchez.

Local 171 años de tradición, fe y devoción

El titular de Protección Civil, comentó que este fin de semana, fue la fecha en la que más peregrinos pasan por la ciudad y salen con rumbo a San Juan de los Lagos pero este año no se instaló ningún dispositivo, acompañamiento ni se permitió la instalación de campamentos.

“Alrededor de 400 personas salieron de la “Y” e iniciaron su recorrido hacia San Juan, pero sabemos que fueron familias, es decir de 3 o 4 integrantes, no hubo las caravanas que año con año pasan por la ciudad”. Comentó.

Y agregó que “Nosotros hacemos recomendaciones, no podemos prohibirles que vayan, reiteramos, no hay operativos ni dispositivos de Protección Civil ni de Salud”. Este año, tampoco hubo asistencia, ni agua o alimentos para los sanjuaneros, como en anteriores años se apoyaba.