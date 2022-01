Este 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión, una de las principales causas de discapacidad en el mundo, ante esto, la Responsable en la Coordinación del Desarrollo Estudiantil de la Universidad de la Salle Bajío, Mayra Georgina Aguirre Ortiz nos comparte en exclusiva datos importantes sobre este padecimiento.

La depresión es un trastorno de salud mental, el cual es uno de los dos trastornos de mayor prevalencia a nivel mundial; se estima que alrededor del 5% de la población a nivel mundial ha padecido esta enfermedad.

Local Presentan nueva licenciatura en la UNAM León

“El padecer depresión o depresión mayor como es su nombre real, provoca una causa importante de discapacidad, de la persona, en el sentido de que las personas dejan de ser productivas en su trabajo, generan inasistencias, obviamente el padecerla tiene consecuencias psicológicas del trastorno, el cual tiene síntomas y signos diferentes en cada persona, por lo que hay que valorar para poder diagnosticar el trastorno”, mencionó Mayra Georgina Aguirre Ortiz, Responsable en la Coordinación del Desarrollo Estudiantil de la Universidad de la Salle Bajío.

Síntomas

Los principales síntomas que una persona con depresión mayor presenta son: sensación de tristeza, desánimo, falta de motivación o de energía para hacer las cosas habituales que anteriormente realizaban, distracción o dificultad para empezar a realizar actividades, cambios de apetito y en los patrones de sueño, en algunos casos la persona comienza a generar ideas de muerte, donde puede llegar a afectar la salud mental.

“Es importante que este padecimiento lo diagnostique un profesional de la salud como un psiquiatra o un psicólogo, el profesional lo que hace es revisar si se cumplen estos indicadores o características de los síntomas, el proceso de tratamiento puede incluir un proceso de terapéutico, por lo que tiene que ser alguien capacitado y especializado en el manejo de la depresión y en ocasiones también se requiere canalizar al paciente al psiquiatra, digamos que se tiene entonces el tratamiento farmacológico que te da el psiquiatra, por ejemplo con antidepresivo más la psicoterapia”, comentó Mayra Aguirre.

Algunos de los indicadores que revelan que una persona padece depresión mayor, es cuando una sensación de tristeza, misma que en su mayoría está acompañada de ansiedad, es en mayor intensidad y duración, llegando hasta la desesperación y desaliento, lamentablemente no suele atenderse.

“Es importante que podamos distinguir cuando una persona puede llegar a sentirse triste, porque ha vivido una situación como una ruptura, una pérdida de trabajo, un cambio de residencia, pérdida de amigos, porque bueno la tristeza es algo que podemos sentir todos, sin embargo si esta tristeza es muy intensa, si esta intensidad ha permanecido por más de dos semanas, y sobre todo si ha afectado ya al funcionamiento de nuestras áreas, es decir, ya no tengo posibilidad de pararme para ir a trabajar o es muy difícil llegar al trabajo o a la escuela, dejó de tomar mis clases, a eso le llamamos que si afecta a la funcionalidad de la persona, allí si es importante acudir con un profesional para que valore la situación”.

Origen

A pesar de que la causa aún es desconocida, tiene un fuerte origen biológico. Los genes que heredamos de nuestros padres y que son influenciados por las experiencias que tenemos en nuestra vida, pueden predisponernos a padecer depresión.

Las causas socioambientales son: un ambiente con pocos reforzadores, rechazo o disminución significativa de reforzadores (una muerte súbita de los padres o un cambio de poder adquisitivo en la familia), aislamiento o, en casos extremos, malos tratos. Una causa posible es el abandono, falta de control, desesperanza, desmotivación; otra muy frecuente es la distorsión de la forma de pensar.

Además, Mayra Aguirre compartió algunos tips para identificar a los especialistas y evitar ser engañados por falsos psicólogos o psiquiatras.

“Los Psicólogos deben contar con su cédula profesional, uno puede revisarlo con el nombre completo del psicólogo en el registro de profesiones, allí aparece si tiene o no la cédula, otra cosa que deben de revisar es que tenga un estudio de especialización en algún enfoque terapéutico, el profesional tiene que explicar en qué va a consistir el proceso, es decir, como va a llevar a cabo las sesiones, como será el proceso de valoración o de evaluación y en ocasiones se puede dar un tiempo aproximado del proceso de terapia, principalmente tiene que hacer que la persona se sienta cómoda, escuchada y no se sienta juzgada, no debe poner juicios sobre las creencias de la persona”, aseguró.

Finalmente, la Responsable en la Coordinación del Desarrollo Estudiantil de la Universidad de la Salle Bajío, mencionó que en el momento en que una persona identifica que la tristeza está dejando de ser pasajera, debe acudir lo más pronto posible con un profesional para recibir la atención de manera oportuna, evitando así que la depresión se vuelva crónica.