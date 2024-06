Estas son algunas de las sorpresas que habrá en algunos centros comerciales de León por ir a votar

León, Gto.- Rifas de viajes a la playa, aparatos inteligentes y muchas promociones en establecimientos de los centros comerciales de la ciudad, formarán parte de las sorpresas que darán algunos comercios afiliados a la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) León.

Sin embargo, Alejandro Arena Barroso, presidente de la cámara, comentó que lo principal es que la gente salga a votar por convicción y no porque se les den un premio o castigo.

Ante esto, pidió a la ciudadanía leonesa que salga a las urnas el próximo domingo dos de junio para hacer valer su derecho al voto.

“Lo principal es hacer conciencia a la sociedad de que no necesitamos darles premios o castigos, cada quien tiene la obligación como mexicano, como ciudadano, de participar en estas elecciones, no les va a quitar mucho tiempo, el proceso es bastante ágil y pedimos suplicamos los empresarios, los que estamos al frente de representaciones empresariales que la ciudadanía acuda las urnas votar”, dijo.

El empresario añadió que desde el sector empresarial hacen una “súplica” a las juventudes a que dejen la apatía y voten ya que con este ejercicio se va a decidir el destino de México y esta población cuente con un número importante de personas.

“Hace una súplica a que los jóvenes realmente se tomen su papel protagónico en las elecciones y que vayan a votar por lo que va a marcar el resto de sus vidas, es muy fácil que caigamos en un gravísimo error pensando que no nos conviene y no nos quejemos después de los gobiernos que nos están gobernando si no tuvimos el mínimo esfuerzo de haber ido a votar”, agregó.

Alejandro Arena comentó que la invitación es a que haya ciudadanos responsables y en el caso de los padres de familia lleven a sus hijos en edad para votar y de esa forma lograr una participación mayor del 50 por ciento.