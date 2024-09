Estaré presente en los informes de gobierno que sean antes de concluir su mandato: Diego Sinhue

León, Gto. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, confirmó que no acudirá al tercer informe de gobierno de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos.

Dijo que estará presente en los informes de Irapuato, San Francisco del Rincón, Coroneo y Purísima del Rincón por mencionar algunos, siempre y cuando su agenda se lo permita y que en el caso de León se llevará a cabo el día 27 de septiembre y ya no será gobernador.

“Ya tengo varias invitaciones a muchos, algunos no serán en mi mandato, por ejemplo León creo que es el 27 de septiembre, yo no estoy ya de gobernador, pero estaré en Irapuato, San Pancho, Purísima, Coroneo, estoy confirmado en varios, también que la agenda me lo permita”, comentó.

“No lo ví”, dijo sobre informe de AMLO

Referente a su opinión sobre el sexto informe de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se llevó a cabo el domingo primero de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México, el mandatario estatal, aseguró que no lo vio.

En cuanto a cómo va a quedar su relación con la federación, Diego Sinhue añadió que pese a que siempre fue ríspida, hubo respeto.

“Siempre fue difícil, ríspido, pero de respeto, la verdad que yo como dije si no nos van a ayudar con dinero que no nos estorben mucho y la verdad es que más allá de los recortes que han sido brutales, estamos contentos de los logros que ha dado el estado”, agregó.

Rodríguez Vallejo comentó que también ya está listo para dar su último grito de independencia el próximo 15 de septiembre en Dolores Hidalgo, Guanajuato y aseguró que reforzarán la seguridad en todos los municipios.

“En todos lados hay que estar al pendiente y estaremos incrementando las FSPES (...) En la cabalgata estoy pendiente, después de la caída, ya volví a montar, pero no me he subido a mi caballo que es el que monto, entonces no sé, ando enfermo.”