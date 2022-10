“Estamos sudando frío” por falta de lluvias en León: SAPAL

El director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL), Enrique de Haro, dijo que las condiciones climatológicas en León van mal, pues sólo ha llovido el 50% de lo que llovió en el 2021 y la presa El Palote, de donde se suministra del servicio de agua a algunos leoneses de la zona norte de la ciudad apenas está a un 62%.

De Haro dijo que la situación hace que estén “sudando frío” y que es preocupante sobre todo porque de la presa se abastecen de agua.

“Va muy mal, por eso cuando ahorita mencionaba que estamos sudando frío es porque nos ha llovido al 52% de lo que por lo menos nos llovió el año pasado hasta esta fecha, si lo vemos bien a esta fecha (2021) nosotros ya teníamos la Presa El Palote al 100%, ahorita está al 62%, y bueno, pues es preocupante porque sí extraemos agua para dotar de servicios a la parte norte de la ciudad”, explicó.

El director de la paramunicipal dijo que ya están trabajando en un nuevo plan y que no están partiendo de una crisis sino de una análisis, el proyecto en caso de no llover en los próximos meses entraría en vigor en enero y no tiene costo adicional.

“Nosotros estamos haciendo una planeación, obviamente no estamos partiendo de que vaya a haber un problema, estamos partiendo de hacer el análisis de cuánta agua tenemos, de qué disponemos y si en un dado momento se complica algo, se los estaremos haciendo saber porque a través de ustedes llegamos a toda la gente”, agregó.

Este plan consiste en lo siguiente: “es mover agua, vamos a suponer que la Presa de El Palote no nos dé más agua y que no la acabemos porque tenemos una concesión y puede suceder, ese suministro lo tendríamos que agarrar de alguien más, por lo tanto estaríamos afectado la continuidad del servicio de ese alguien más, el plan que estamos haciendo es quién es ese alguien más, cómo lo estaremos haciendo, obviamente no quiero decir que ya lo tengamos, estamos siendo cautelosos para no generar caos, pero en su momento si así es se los haremos saber”, explicó.