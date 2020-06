Estamos en el momento más difícil de la pandemia: gobernador

IRAPUATO, Gto. (OEM-Informex). La mayoría de los contagios que se han registrado en los últimos días en el estado se han dado en fiestas, en reuniones y actividades no esenciales.

Así lo informó el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien llamó a los guanajuatenses a no realizar actividades que no sean esenciales, para con ello romper la cadena de contagios, pues actualmente se está en el momento más complejo de la pandemia.

“Nos encontramos en el momento más difícil de la pandemia, en las últimas semanas se ha registrado un aumento considerable de contagios y fallecimientos por esta enfermedad, tanto en México como en Guanajuato.

Nos preocupa que una gran parte de la población está dejando de seguir las medidas sanitarias que son fundamentales para mantenernos todos a salvo.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Llega León a 202 decesos por Covid-19

“La mayoría de los nuevos contagios se están dando en fiestas y actividades no esenciales, es indispensable que rompamos la cadena de transmisión, no bajemos la guardia, aún no hay vacuna para esta enfermedad, cualquiera puede ser asintomático y estar contagiando a los demás”, dijo el mandatario estatal en un video publicado en sus redes sociales la tarde del lunes.

Y es que Guanajuato volvió a tener un repunte de contagios por coronavirus, pues los casos aumentaron al doble de un día para otro, ya que este lunes fueron confirmados 288 casos, mientras que apenas un día antes se habían registrado sólo 142 transmisiones; además, hubo 21 decesos.

La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que los municipios que más contagios registraron fueron León, con 142 casos; Irapuato, con 46; Silao, con 26; Celaya, con 19, así como Salamanca, que tuvo nueve casos confirmados de coronavirus.

Con esos 288 nuevos casos detectados, Guanajuato llegó a los ocho mil 693 contagios, de los cuales ocho mil 405 fueron por transmisión comunitaria, es decir, en la calle al realizar actividades tanto esenciales como no esenciales.

Además, de los 21 decesos reportados este lunes, 10 fueron en León, tres en Silao, dos en San Francisco del Rincón, dos más en Celaya, mientras que San Miguel de Allende, Romita, Salamanca y Dolores Hidalgo registraron una defunción.

Además, aún hay dos mil 832 casos en investigación, lo cual haría que los casos confirmados así como las defunciones se incrementen en los próximos días.