Estacionamientos, otra víctima del coronavirus

León,Gto.- Debido a la falta de clientes y visitantes a la Zona Centro, los estacionamientos de la zona comienzan a quedarse casi vacíos y perder dinero.

Casi desérticos

Semivacíos y sin muchos visitantes en el centro debido a la contingencia por el COVID-19, los estacionamientos empiezan a verse afectados en sus ingresos y quedase casi solos, por lo que han tenido que modificar sus horarios para prestar el servicio o resignarse a cerrar sus puertas, sobre todo en fines de semana.

Desde hace dos semanas, el número de visitantes bajó considerablemente, pues negocios, oficinas, escuelas y centros de diversión ubicados en el primer cuadro de la ciudad, tuvieron que cerrar como medida precautoria para evitar posibles contagios de coronavirus, lo que causó que estos grandes espacios estén casi vacíos y ofreciendo los mismos precios para mantenerse.

“Estamos acostumbrados a recibir aproximadamente unos 50 carros en todo el día, pero con la situación que estamos teniendo, ahorita llevo nada más 15 desde que abrimos, los fines de semana cerramos a las 3 de la mañana y como no hay gente, tuvimos que cerrar normal, a las 10 de la noche” Así lo indicó Daniel, cajero de estacionamiento.

Pierden los más grandes

Espacios que generalmente son de mayores dimensiones y en los que es posible meter una cantidad considerable de vehículos, se han tenido que resignar a recibir una cantidad de entre 50 a 60 vehículos en todo el día, ya que estos espacios generalmente reciben al día de 150 vehículos en adelante y más los fines de semana, que son los días con más ingreso.

Nos ha afectado demasiado, nuestros días fuertes son los fines de semana por los bares también y ahorita con el cierre, estamos analizando que va a pasar esta semana, si no tendremos que cerrar o descansar. Monserrat, cajera del lugar.

Sin necesidad de despedir personal

Finalmente los encargados de dichos espacios mencionaron que no se han tenido que ver en la necesidad de suspender las actividades de personas que cuidan o estacionan los autos, sin embargo si la situación no mejora, tendrán que cerrar.

No he tenido que despedir a nadie, estoy pagando el sueldo completo de mis dos empleados, pero con esta situación que no sabemos cuándo acabará, no sé qué pasará. Dueño de estacionamiento de calle Francisco I. Madero

