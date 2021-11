Está SIRTA a favor de iniciativa de gobierno del estado

León, Gto.- El Sindicato Industrial Revolucionario de Trabajadores del Autotransporte de la República Mexicana SIRTA CROC, apoya la aprobación de la iniciativa de la liberación y movilidad del servicio público de transporte (taxis), aseguró Jorge Hernández, coordinador de la organización de la CROC.

Dijo que hay miles de conductores que están bajo el yugo de hacer una liquidación de pagar una renta de un taxi, con esto están en posibilidad de ser sus propios patrones y manejar su patrimonio.

“Quienes no están de acuerdo, hacen manifestaciones y amagan con bloqueos, son los dirigentes y los líderes que han acaparado muchas concesiones a lo largo de todos estos años y que hoy ven trastocado sus intereses (...)”, aseguró.

Comentó que como Sindicato con más de 22 municipios del Guanajuato, cuenta con cerca de 1 mil 350 conductores afiliados y aproximadamente 600 son dueños de sus propios carros, lo que han logrado después de décadas de trabajo, porque cuando se liberaron concesiones, se metían solicitudes a favor de los trabajadores del volante afiliados y así han resultado beneficiados.

“Con orgullo decimos que los taxis blancos, que ahora prestan el servicio en los sitios de las Centrales de Autobuses de ciudades como Silao, San Miguel de Allende, Salvatierra, Acámbaro, Uriangato, Moroleón, San Luis de la Paz, San Felipe y Dolores Hidalgo que administra el grupo Flecha Amarilla que están afiliados al SIRTA CROC.

La mayor parte de esas unidades y concesiones están a favor de los trabajadores, que fueron cedidas por parte del SIRTA a cada uno de ellos para que fueran los dueños”, recalcó.

El sindicato de autotransporte más importante del país dijo que conocen bien el noble oficio, pues durante cinco años han sido centro de capacitación para que los conductores obtengan su tarjetón y siempre les preguntaba a quienes asistían al curso, quienes eran dueños del vehículo que manejaban y sólo en tres ocasiones las personas dijeron levantaron la mano, aunque se tramitaron miles de tarjetones para los conductores.

“Todos esos acaparadores si es que les resulta muy bien ese negocio, que ellos manejen los 15 ó 20 taxis, 10 o no sé cuántos lleguen a tener cada dirigente cada líder, que ahora se pronuncia contra esta iniciativa, que los manejan ellos si es tan buen negocio”, reclamó.

Informó que por otro lado nunca han convocado a los taxistas a que soliciten servicios de salud para ellos, porque es trabajo sedentario y las enfermedades crónico-degenerativas llevan a la insuficiencia renal

“Cuántos conductores han muerto por infarto, que no han lesionado a terceras personas, pero la prueba está de la persona que falleció en su taxi sobre Pradera y Mariano Escobedo. ¿Qué dirigente o líder se preocupó por la salud de esos compañeros? ¿por qué los convivan a manifestaciones para que desarrollen con dignidad su oficio de taxistas?”, se preguntó

Compartió que cuando tenía 17 años en 1991 su primer trabajo fue de taxista cuando se abrió el hotel Fiesta Americana en León.

Aseguró que las cuentas son claras, pues cuando han tenido oportunidad de que el gobierno del estado a través del sindicato otorgue concesiones, las reparten entre los compañeros conductores, incluso varios han cumplido su vida productiva dentro de Flecha Amarilla y ahora conducen taxi o quienes vieron mejor la opción de conducir un vehículo de alquiler, dejaron el autobús y se fueron a trabajar.

“Yo no tengo a mi favor ni al de mi familia ninguna concesión, porque nosotros hemos actuado con honestidad, con transparencia con nuestros compañeros conductores, no así otros dirigentes y líderes, por eso nos han mandado al bote de la basura los compañeros trabajadores porque nosotros lejos de darles un servicio, nos hemos servido de ellos. Son liderazgos caducos como los que vemos, que están pronunciando en contra (de la iniciativa) por eso los compañeros conductores ya no creen en nosotros, porque siempre ven qué ventaja sacan de los compañeros conductores de taxi”, finalizó.