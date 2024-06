Espero que Claudia escuche y no tome decisiones heredadas: Xóchitl Gálvez

IRAPUATO, GTO.- Xóchitl Gálvez, senadora y ex candidata presidencial de la república se encuentra en una gira de agradecimiento en el país, aseguró que ya se reconcilió con su derrota y ahora espera que Claudia Sheinbaum tenga capacidad de escucha para con la población y no tome las decisiones heredadas por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.





La senadora aseguró que seguirá defendiendo sus principios desde su trinchera.





En entrevista exclusiva para la Organización Editorial Mexicana, Xóchitl Gálvez aseguró que tal y como lo dijo durante su campaña, seguirá trabajando desde su trinchera por defender la vida, la libertad, la verdad y la democracia que no fueron solo un eslogan de campaña, sino que constituyen sus principios como ciudadana, parte de esto tiene que ver con la discusión de la reforma al Poder Judicial, tema en el que se está involucrando como senadora.

“Regrese como senadora y estamos en un proceso de la discusión de la reforma al Poder Judicial, hay varias ideas en la mesa, yo esperaría que Claudia escuche las opiniones y no tome decisiones que le herede el actual presidente, más enfocados por el odio que por lo que le beneficie a México, yo espero que Claudia escuche, este presidente que se va nunca escuchó”.

“Son 2.2 millones de Xochi Lovers en todo el país que hicieron algo, que trabajaron, que están ahí y que esperan de alguna manera que sigamos defendiendo temas como la salud, la educación, que sigamos defendiendo la autonomía del Poder Judicial, la división de poderes, la democracia, la vida, la verdad y la libertad”.





Invitó a la gente a involucrarse en las decisiones políticas para el bien común.





La forma en que piensa seguir con este proyecto consiste en regresar a cada estado del país, agradecer a quienes le dieron su confianza y escucharlos, así como animarlos a que desde la sociedad civil organizada se involucren en los procesos de los distintos órdenes de gobierno y defiendan al país.

“En primer lugar lo que voy a hacer es dar las gracias, sobre todo a aquellos ciudadanos que sin pertenecer a un partido político hicieron un gran trabajo en Guanajuato, los llamados Xochi Lovers, Marea Rosa, Fuerza Rosa, un montón de organizaciones de la sociedad civil que se activaron alrededor de mi candidatura”.

Aseveró que parte fundamental del movimiento es escuchar, pues la ciudadanía se ha acercado a ella para preguntarle ¿Qué sigue?.





Dijo que espera que Claudia Sheinbaum sepa escuchar al país y no tome decisiones heredadas.





“Este movimiento lo que necesita es una conducción, en este momento la estoy encabezando después de ser la candidata, pero lo ideal es que surgieran nuevos liderazgos, gente joven, entusiasta, que quiera seguir transformando este país de manera positiva, me encantaría pensar que todo va a estar bien y que le puede ir bien a nuestro país, pero de todas maneras nosotros tenemos que siempre ser este contrapeso importante en la política”.

LA DERROTA DEBE LLEVAR AL PAN A LA REFLEXIÓN

La excandidata presidencial dijo que si bien en estados como Guanajuato existen grandes estructuras panistas, lo cierto es que perdieron, lo que como candidata notó fue una pérdida de trabajo en campo de todos los partidos.

“Yo me encontré partidos políticos con poco trabajo, Guanajuato quizá sea el que tiene más trabajo, obviamente porque gobernamos hace 30 años, hay grandes estructuras panistas, también Yucatán, Chihuahua pero lo que es claro es que perdimos y esto tiene que llevar al PAN a hacer una reflexión, no puede cerrar los ojos hacer que no paso nada, obviamente también al PRI, y el PRD”.









Expresó que al no ser militante de Acción Nacional, se limitó a compartir sus experiencias con el dirigente nacional Marko Cortés, sin embargo la gente que se ha acercado a ella, también ha mencionado que el partido necesita tener más apertura a la ciudadanía.

“No milito en el PAN, no tengo derecho a opinar, simplemente le he dado mis puntos de vista a Marko Cortés de lo que viví en campaña, de lo que pienso que hay que hacer, creo que tenemos que regresar a escuchar a los ciudadanos y es mucho de lo que voy a hacer en los próximos meses”.

“LA DERROTA NO ME VA A DETENER”

Desde el inicio de su recorrido de agradecimiento por el país, Xóchitl Gálvez, señaló que la gente le pide que siga defendiendo, algunos se niegan a aceptar la derrota pues creen que seis años más de Morena al frente del país serán desastrosos, la senadora dijo que ella ya se reconcilió con su derrota, sin embargo eso no significa que vaya a dejar atrás las luchas que la llevaron a contender en primer lugar.









“A pesar de que se ganó Guanajuato y la alcaldía, se perdieron diputaciones locales, federales, se perdió la presidencia, la gente cree que seis años más de Morena van a ser un desastre”.

Destacó que un ejemplo es el estado de Guanajuato, pues si bien ha habido programas sociales, abandonaron al estado en temas de seguridad.

“Obviamente el presidente fue muy hábil en el tema de programas sociales, la gente dice ‘yo tengo un dinero, lo demás no me importa’ pero ¿La seguridad?, y la seguridad si le compete al gobierno federal, sí abandonó el gobierno federal a Guanajuato”.









Señaló que ya pasó la página de la derrota y sigue en pie para señalar la violencia política en razón de género y la intromisión del presidente de la república en la elección.

“Que se le juzgue por traición a la patria, por todo lo que hizo en la elección, porque aún no hay algún delito al que se le pueda tipificar en el código penal, sí para quitarle el fuero, pero no en el código penal entonces está incompleta esta reforma, esa parte la voy a seguir peleando en los tribunales”.

CREO QUE LOS CIUDADANOS DEBEN ESTAR PRESENTES EN LA POLÍTICA

Xóchitl Gálvez destacó que su gira de agradecimiento también es para invitar a la sociedad civil a mantenerse organizada e involucrarse todos los días en las decisiones que influyen en el futuro del país, no solo los días de la elección.









“El reto general es que la sociedad civil se mantenga organizada, que no se espere seis años para volver a participar, no es que después de tres años veamos si lo hizo bien o mal la presidenta, es estar encima de las autoridades exigiendo que cumplan su palabra”.

Dijo que cree en que la ciudadanía debe estar siempre presente en las decisiones que se tomen tanto en la presidencia de la república, como en las gubernaturas y alcaldías pues así se podrá señalar y perseguir que se haga un buen trabajo.

“Creo que es mi reto, que durante mucho tiempo la política se ha dejado solo a los políticos y yo creo que no, creo que los ciudadanos deben estar presentes todo el tiempo”.









En Irapuato decenas de personas la recibieron para dialogar.