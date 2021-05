Esperan vacunar a 14 mil maestros más en segundo día en León

León, Gto.- El delegado regional de León de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) Fernando Trujillo Jiménez, confirmó que durante el segundo día de vacunación a maestros contra covid-19, se estarán aplicando alrededor de 12 mil a 14 mil vacunas en la sede del Poliforum.

Tan solo durante el primer día de arranque en la sede oficial del Poliforum León se aplicaron un total de 12 mil 584 dosis CanSino, por lo que este día se contempla igual o mayor participación en la aplicación de la dosis.

Cabe resaltar que las dosis se están aplicando únicamente a personal de educación activo, por lo que de momento la SEG se encuentra en diálogo con la Federación para ver la posibilidad de llevar a cabo la aplicación del biológico a también profesores inactivos.

“Este proceso pues también tiene criterios de la federación entonces estamos sensibles al tema, pero estamos hablando de maestros activos, en esa misma sensibilidad se ha estado dialogando con la federación para ver si hay una solución, entendiendo que la federación pues nos provee las vacunas a personal que esté dado de alta”, mencionó.

Durante el primer día de vacunación de personal educativo en las cuatro sedes de la entidad, el secretario de Salud del Estado de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez informó que en total se aplicaron 34 mil 312 dosis, ya que en León se aplicaron 12 mil 584, en Irapuato fueron 9 mil 832, en Celaya fueron 7 mil 372 y en San Miguel de Allende se colocaron 4 mil 524.

“Fluyó tan rápido el tema de las vacunas que, alrededor de las 3 a 4 de la tarde nuestro personal de los 4 puntos de vacunación, me dijeron por favor díganle al secretario de Educación que nos mande más maestros porque ya tenemos muchas sillas vacías afortunadamente está fluyendo súper bien”, mencionó.

Agregó que la vacuna CanSino cubre hasta un 90 por ciento de efectividad en protección, además que solo se ocupa de una sola dosis para poder proteger a los docentes y personal educativo, para un posible regreso a clases

Díaz Martínez confirmó que ojalá se puedan aprovechar al máximo las más de 135 mil dosis, para que todo el personal contemplado siga protegido ante la pandemia, para que se pueda dar un regreso a clases presencial.

En la Sede de Poliforum se mostró de nueva cuenta una muy buena organización por parte del personal de apoyo, así como de voluntarios y personal de la SEG, SEP y Federación.

Los maestros siguen felices de recibir la dosis, ya que les da un panorama de esperanza y alegría para el regreso paulatino a las aulas y así retomar poco a poco la actividad y educación de sus alumnos.

“A pesar de que estamos en casa han de pensar que es más cómodo, es mucho más trabajo porque no nada más es dar las clases en línea más a parte la casa, los hijos las tareas de los hijos en línea, entonces sí fue un reto muy grande y sí estuvo muy pesado, entonces esperemos que esto vaya no nada más con nosotros sino que ya todas las personas puedan tener su vacuna”, comentó Araceli Grijalba, maestra desde hace 15 que considera no ha sido sencillo ser maestra en este tiempo de pandemia.

Hasta el momento en Guanajuato ya cuenta con más de 802 mil 300 dosis aplicadas de Covid-19, tando de personal de salud, personal educativo y adultos mayores de 60 años, de las cuales 276 mil 797 ya cuentan con su esquema completo de vacunación.