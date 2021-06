Esperan un 25% de reactivación hotelera con Feria de Verano León 2021

León, Gto.- El sector hotelero de León espera incrementar la ocupación en habitaciones en un 25%, durante el desarrollo de los festejos de la Feria de Verano León 2021, con la llegada de los visitantes a la ciudad del 2 al 25 de julio.

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León, Juan Pablo Rocha Moreno, dijo que tienen la expectativa que al reactivar eventos, se pueda tener un cierre anual de entre 23 y 25%, esto dependería de que se realicen más eventos representativos de personas en la ciudad, en total apego a los protocolos.

Explicó que en 2019 cerraron al 48% de ocupación hotelera, en el 2020 con el golpe y llegada de la pandemia cerraron al 13% en León. Este año en enero comenzaron con un 10%, febrero al 15%, marzo al 18%, abril al 21% y marzo al 23%, pero en el acumulado quieren cerrar el año entre el 23 y 25% , tomando en cuenta que el segundo semestre del año tendría que darle un balance porque el primero fue complicado.

Rocha Moreno enfatizó que ninguno de los municipios han alcanzado un punto de equilibrio, para lograrlo requieren entre un 30 y 40% de ocupación hotelera, pero León al ser uno de los principales municipios del corredor industrial, desde la puerta del Bajío hasta Celaya,

Salamanca, Irapuato, Silao, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y Guanajuato capital, fue uno de los que más resintieron esta situación por las empresas instaladas. En cuanto a capacidad hotelera siguen a León, Celaya y San Miguel de Allende.

A pesar de todo, una de las ventajas derivada de la infraestructura se cuenta con Poliforum que permite diversificar la actividad económica que se puede realizar turismo de compras, de romance o industrial (visitantes que acuden de otras partes del mundo a las industrias).

El empresario destacó que la ciudad tiene buena infraestructura aeroportuaria, carretera y hay hoteles de todo tipo de talla, nacional e internacional. Tiene una infraestructura bien dotada que permite generar captaciones de distintos sectores de la economía.

Por otro lado comentó que la regulación en el cobro del IVA los ha fortalecido, pues al final de cuentas ofrecen servicio de hospedaje por medios electrónicos, aunque no propiamente sea en un hotel, casa de huéspedes, arrendamiento casas completas o algunas habitaciones.

“Afortunadamente ha habido un poco más de respuesta, no en la proporción que quisiéramos porque entendemos que esto no se realiza de un día para otro, y de misma manera también han tenido un golpe muy artero este tipo de plataformas. El que no haya eventos macro en la ciudad, tampoco les está generando mucha captación de visitantes, estamos buscando generar esa recuperación y todos estamos ávidos de que empiecen a llegar de nueva cuenta los eventos en nuestra ciudad”, recalcó.

Sobre los apoyos para el sector, informó que no hubo ayuda alguna de las autoridades federales, únicamente del gobierno del estado a través de Fondos Guanajuato y del municipio con León contigo por el empleo y León contigo por tu empresa. Los empresarios aún necesitan de la ayuda.

“Estamos ávidos de seguir trabajando y que se empiecen a generar los eventos que tradicionalmente y año con año nos habían caracterizado como un destino de eventos masivos y que tenemos esa infraestructura para albergar el servicio de hospedaje, alimentación y transportación”.

En la asociación hay 5 mil 500 socios y en cuanto el número de habitaciones antes de la pandemia había 9 mil 300, pero con el cierre de unidades de negocios hay 8 mil 500 habitaciones en estos momentos. A pesar de lo anterior, el número es representativo para continuar como sede de eventos de talla nacional e internacional.