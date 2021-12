Esperan que estímulos a empresas de EUA no provoquen guerra comercial con México

Los estímulos que está considerando el gobierno de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, para empresas de la industria automotriz que produzcan vehículos eléctricos podrían generar una guerra comercial con México para el 2022, afectando principalmente al Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), comentó Franco Padilla Fuerte, vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), Guanajuato.

“Le vas a dar estímulos fiscales, eso se va a convertir en una competencia desleal con las empresas que actualmente están produciendo carros que no son eléctricos, esperemos que no iniciemos el año 2022 con una guerra comercial entre México y Estados Unidos de que si tú apruebas esto yo te voy a poner aranceles en esto y en automático Estados Unidos diga si tu me aplicas esto yo también te subo los aranceles”, comentó durante rueda de prensa del instituto.

⬇️ Dale clic aquí ⬇️

Local Estiman taxis verdes caída de servicio del 70% por plataforma para ejecutivos

Explicó que si existiera una guerra comercial entre México y Estados Unidos ambos países saldrían perjudicados pero más los mexicanos, quienes laboran en empresas trasnacionales sobre todo de la industria automotriz, por lo que espera que esta situación se pueda resolver de forma pacífica sin que nadie tenga consecuencias económicas, al contrario sigan las estrategias fuertes entre ambos países.

Padilla Fuerte comentó que México de inmediato levantó la mano cuando observó las acciones que estaba promoviendo el presidente de Estados Unidos Joe Biden, ya que propone otorgar hasta 12 mil 500 dólares en créditos fiscales para quienes compren automóviles eléctricos hechos en su país, pero solo a empresas que cuenten con trabajadores sindicalizados, lo que pone en desventaja a otras compañías internacionales.

“Lo que estamos viviendo con lo de los estímulos fiscales que anunció el presidente de los Estados Unidos, a lo que es la industria de los autos eléctricos que ya inmediatamente México levantó la mano y dijo oye están violando un Tratado de Libre Comercio porque pues me estás afectando directamente a las empresas que están en nuestro país”, dijo,

El vicepresidente de IMEF en Guanajuato dijo que cuando una empresa se instala en México, o en el estado como ya se ha dado el caso, las inversiones que realizan no son solo de 250 millones de dólares una vez, sino que se quedan siempre a largo plazo, pues esperan tener crecimiento y seguir invirtiendo en sus plantas, por lo que sí es importante que se resuelva la situación que tiene Estados Unidos, para que empresas internacionales sigan llegando al país.

La solución está en el mismo T-MEC

Franco Padilla Fuerte informó que la solución está dentro del mismo T- MEC, pues dijo que se estipulan ciertos escenarios en los se pueden resolver controversias entre los países involucrados, sobre las resoluciones comerciales y evitar una guerra entre aliados.

“Esperemos que no pase esto, que esto se resuelva en los términos que el mismo Tratado de Libre Comercio tiene firmado, ya que estipula ciertos escenarios en los que se pueden arreglar estas controversias, esperemos que se resuelva y que no pase a una escala a que lleguemos a esta guerra comercial. De los dos países que a ninguno de los dos nos beneficiaría, México sería el mayor perdedor”, finalizó.

Cabe mencionar que Guanajuato cuenta con empresas del sector automotriz que son Mazda, Toyota, Volkswagen, General Motors, Honda, Hino y Ford, mismas que cuentan con el 85 por ciento de su producción para exportar a Estados Unidos, por lo que se espera que la guerra comercial no se de y mejor se fortalezcan alianzas.