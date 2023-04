Esperan más de 100 mil visitantes en el Zoológico de León

León, Gto.- Durante el periodo vacacional por la Semana Santa 2023, se espera que lleguen más de 100 mil al Zoológico de León.

Tan sólo este fin de semana incluido el lunes comenzaron a llegar familias completas de diferentes partes de Guanajuato y otros estados de la República.

Los visitantes podrán disfrutar el paquete integral de pascua incluye: entrada al zoológico, recorrido en Safari, recorrido en tren, recorrido en cabaña del Tío Búfalo, entrada a Zoona Mito y juegos mecánicos todas las veces que quieras.

El Parque Zoo también cuenta con estaciones educativas, talleres y mucho más de lunes a domingo de 9:00 a 17:00 horas. El objetivo principal de este evento, que se desarrolla del 1 al 16 de abril, es ofrecer promociones para las familias que acuden al Zoológico, brindándoles un espacio de recreación y diversión familiar.

De acuerdo a información del parque, en el 2022 ingresaron a las actividades de Huevos de Pascua 26 mil 686 niñas, niños y adultos. De manera general el año pasado, el Zoo León recibió a un total de 86 mil 968 visitantes que convivieron y se divirtieron con los shows y servicios que ofrecieron durante las vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua.

PASE VERDE

Para quienes no les ajuste su bolsillo, los domingos 09 y 16 de abril 2023 será válido el Pase Verde, el cual únicamente incluye el acceso a Zoológico (no incluye los Corrales de Huevos de Pascua, Juegos Mecánicos, el Safari, la Cabaña del Tío Búfalo, Tren, Zoona Mito, Zoona Reptil, etc.), Para ser acreedores a la gratuidad es necesario presentar en taquilla un credencial oficial con fotografía que los acredite como leoneses o bien presentado su tarjeta Impulso Gto o Contigo Sí Gto.

Huevos de Pascua

Admisión Costo Niño Costo Adulto

Paquete integral Huevos de Pascua (Zoológico, Safari, actividades huevos de pascua, Cabaña del Tío Búfalo, tren y Zoona Mito) $ 115.00

Nota: En el caso de niños incluye entrar a corral de huevos y decoración así como acceso para juegos mecánicos ilimitados. $ 142.00

Nota: En actividades de huevos de pascua sólo incluye acceso para juegos mecánicos ilimitados.

Servicio Adicionales e Individuales Costo

Acceso General

Estacionamiento vehículo $ 28.00

Estacionamiento Motocicleta $ 12.00

Recorrido en Tren $ 19.00

Cabaña del Tío Búfalo $19.00

Zoona Reptil $15.00

Zoona Mito $15.00

Corral de Huevos de Pascua

Nota: Incluye ingresar a los 2 corrales, el de decoración y el de la búsqueda de huevos. $ 70.00

Pulsera para Juegos Mecánicos ilimitados $ 100.00 por persona

Se sugiere consultar previamente el reglamento, horarios, costos y actividades vía redes sociales y/o sitio web.

Facebook: Zoológico de León

Facebook: Huevos de Pascua en el Zoo

Sitio web: www.zooleon.org.mx.

Teléfono: 01 (477) 2.10.23.35