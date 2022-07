Esperan comerciantes buenas ventas en el Festival de Verano [VIDEO]

León Gto.- Comerciantes del área gastronómica coinciden en que cada evento realizado en la ciudad abona en la reactivación económica, sin embargo en esta edición del Festival de Verano decidieron arriesgarse a participar, con la esperanza de tener buenas ventas.

Desde muy temprana hora, trabajadores, comerciantes y sus familias comenzaron a llevar los materiales y elementos necesarios para levantar los stands, hasta el mediodía de este miércoles menos de cinco lugares completamente instalados.

Además los comerciantes indicaron que el tiempo de realización de este Festival de Verano es muy poco, debido a que necesitan que dure como la Feria de enero para generar la suficiente economía para solventar sus gastos.

"Los pros son que se reactiva la economía, los contras es que es muy poco tiempo, debería de durar un mes, igual que la feria de enero, pero uno está con la esperanza, no estamos negativos, esperamos que si nos vaya bien por qué si es muy grande la inversión", mencionó uno de los comerciantes que se encontraba instalado su negocio de antojitos mexicanos.

Por otra parte, Nibaldo quien lleva más de 30 participando año con año en la Feria Estatal de León, aseguró que son menos los comerciantes en el Festival de Verano.

"Somos como un 70% del total de la feria de enero, a parte nada más son 15 días, no es como una feria grande, la expectativa es la mitad, a nosotros como comerciantes si se nos hace poco 15 días, la entrada de dinero va a ser la mitad de lo que es en una feria, pero como hay poco eventos también no se espera que venga mucha gente", comentó.

"Pues no sabemos cómo nos vaya a ir pero yo también digo que es una reactivación económica, porque eventos va a haber pocos y aparte como no van a cobrar pues es aprovechar a la gente que quiere salir. Las expectativas que vemos nos sabemos si sean buenas o no porque es un cáliz", añadió Nibaldo.